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台南藝術教育貢獻獎得獎學校及個人 迎戰全國賽

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新營區南新國中獲全市藝術教育貢獻獎績優學校，代表參加全國賽選拔。圖／南市教育局提供
台南市新營區南新國中獲全市藝術教育貢獻獎績優學校，代表參加全國賽選拔。圖／南市教育局提供

台南市2021年藝術教育貢獻獎經各級學校及團體推薦，評選出北區立人國小、東山區吉貝耍國小及南新國中為績優學校；安平國中老師陳慧娟、佳里區子龍國小郭偉智、清華閣周祐名掌中劇團周世章榮獲個人獎項。這些得獎學校及個人都將代表參加全國決選，市長黃偉哲今天預祝他們能為台南爭光。

獲績優學校國小組第1名的立人國小校長王富美表示，校內打造「校園美術館」，推動多樣化主題藝術課程活動與籌辦兒童美術館主題展，推展校際藝術交流與展覽活動，打開兒童藝術視野。

清華閣周祐名掌中劇團周世章是今年唯一獲獎的民間團體，他在擔任學校指導教師時，讓民眾與孩子進一步認識布袋戲文化，對於文化傳承不遺餘力。

吉貝耍國小結合西拉雅文化，推動「校園藝術村」的情境教育，藝術課程巧妙融合舞蹈、戲劇、竹鼓、繪畫、繪本等元素，展現在地文化特色；南新國中在美術、音樂教學成績卓越，並積極參與校際聯展、國際交流、社區彩繪及音樂演出。

安平國中老師陳慧娟長期深耕表演藝術，將安平劍獅運用在舞蹈教學，並結合新藝象、戰鼓、舞蹈、鼓術等元素，讓表演藝術呈現嶄新風貌。子龍國小郭偉智則結合社區特色深耕龍鼓藝陣，讓舞龍、金獅陣、創意電音等社團跳出框架，別具新意。

教育局長鄭新輝表示，涵育學生美學素養為藝術教育的核心價值，感謝長期深耕藝術教育的夥伴，精心營造蘊含藝術氣息的情境，帶領學生悠游藝術天地，品味美麗人生。

台南市北區立人國小獲全市藝術教育貢獻獎績優學校，代表參加全國賽選拔。圖／南市教育局提供
台南市北區立人國小獲全市藝術教育貢獻獎績優學校，代表參加全國賽選拔。圖／南市教育局提供

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