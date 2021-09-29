相約校園瘋文資 野柳國小做蹦火音箱

為讓文化資產結合學校課程進行推廣，新北市政府文化局與學校合作，走進校園推出系列課程，野柳國小學生們更加認識了家鄉的磺火捕魚傳統漁法，更透過製作會發出砰砰聲響的紙音箱，重現漁船上點燃磺火的聲音。

野柳國小校長張錦霞說，磺火捕魚是北海岸傳統的漁法，不過隨著時代變遷，這樣傳統的捕魚方式已經少有漁船使用，為了要讓學童了解家鄉文化，增進對於家鄉文化資產的保護，市府文化局舉辦與你相約校園瘋文資的活動，在野柳國小的課程，就是要保護磺火捕魚這項傳統技法，透過趣味的手作活動，要來重現磺火點燃的砰砰聲響。

為了讓學童加深印象，每一校將搭配一項在地特色文資重點介紹，而文化局帶領「阿資」前進萬里野柳國小，以沉浸式動態繪本搭配動手做文資，帶學童認識在地知名的蹦火仔技法，還有製作會發出砰砰聲響的紙音箱，讓磺火捕魚的聲音被學生聽見。

野柳國小校長張錦霞表示，原本今年五、六月間就要執行的活動，受到疫情影響，拉到九月、十月才辦理，而講師也是透過線上視訊上課的方式，帶著學生保護家鄉文資，也期待，透過家鄉文資保護的課程，不但要讓學生更加認識家鄉文化，也要為保護珍貴的家鄉文資盡一份心。