相約校園瘋文資 野柳國小做蹦火音箱
為讓文化資產結合學校課程進行推廣，新北市政府文化局與學校合作，走進校園推出系列課程，野柳國小學生們更加認識了家鄉的磺火捕魚傳統漁法，更透過製作會發出砰砰聲響的紙音箱，重現漁船上點燃磺火的聲音。
野柳國小校長張錦霞說，磺火捕魚是北海岸傳統的漁法，不過隨著時代變遷，這樣傳統的捕魚方式已經少有漁船使用，為了要讓學童了解家鄉文化，增進對於家鄉文化資產的保護，市府文化局舉辦與你相約校園瘋文資的活動，在野柳國小的課程，就是要保護磺火捕魚這項傳統技法，透過趣味的手作活動，要來重現磺火點燃的砰砰聲響。
為了讓學童加深印象，每一校將搭配一項在地特色文資重點介紹，而文化局帶領「阿資」前進萬里野柳國小，以沉浸式動態繪本搭配動手做文資，帶學童認識在地知名的蹦火仔技法，還有製作會發出砰砰聲響的紙音箱，讓磺火捕魚的聲音被學生聽見。
野柳國小校長張錦霞表示，原本今年五、六月間就要執行的活動，受到疫情影響，拉到九月、十月才辦理，而講師也是透過線上視訊上課的方式，帶著學生保護家鄉文資，也期待，透過家鄉文資保護的課程，不但要讓學生更加認識家鄉文化，也要為保護珍貴的家鄉文資盡一份心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言