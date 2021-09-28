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暨大附中生音樂快閃謝師 還連動全校平板表謝意

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣暨大附中學生會透過全校「數位系統全廣播」讓校內數位平板顯示謝師語。圖／暨大附中提供
南投縣暨大附中學生會透過全校「數位系統全廣播」讓校內數位平板顯示謝師語。圖／暨大附中提供

今天是教師節，南投縣暨大附中學生會號召全校學生以卡片、音樂快閃、上課口令等方式謝師恩外，更透過全校「數位系統全廣播」讓校內所有的平板數位裝置顯示謝師語，盼辛苦執教的老師能在教師節感受到學生對他們的祝福與感謝。

暨大附中指出，該校學生會在每年教師節都會規劃一系列的謝師活動，並規劃號召全校學生一起向師長致謝，過去就曾辦理「空中謝師恩」、「票選感謝老師的十首歌」、「感謝老師的十個理由」、「咖啡包、好茶包及好筆」等教師節慶祝活動。

而今年除了學務處在校內教學大樓懸掛出「育才興邦」、「尊師重道，一代新風」的大型布條，懸掛在教學區大樓上，營造校園慶祝氣氛，學生會也號召各班學生寫大卡片給老師，更號召發起「音樂快閃行動」，到辦公室演奏樂曲讓老師欣賞。

學生會會長潘瑭、副會長施宸羽及各班班長第一節課開始，在每堂課的上課口令加入謝師語，由全班大聲說出「老師，謝謝您」，並行敬師禮；下課時間則透過全校「數位系統全廣播」，讓全校所有教學用數位平板都顯示對老師的感謝。

暨大附中學生會表示，今年受疫情影響，學期中有一大段時間都是透過數位教學來上課，因此今年才會以「數位傳達」方式，透過校內的數位載具向每一科授課老師致上最高敬意，感謝他們在這疫情期間，為所有學生辛勤準備數位課程。

暨大附中校長張正彥校長則說，學生會和學務處貼心規劃謝師慶祝活動，讓校園在教師節這天充滿感恩與祝福，且十分有意義，而今年真的要特別感謝老師在防疫期間守護校園，持續為同學努力付出，並祝全校及全國老師們教師節快樂。

南投縣暨大附中學生會今號召全校學生以卡片、音樂快閃、上課口令等方式謝師恩。圖／暨大附中提供
南投縣暨大附中學生會今號召全校學生以卡片、音樂快閃、上課口令等方式謝師恩。圖／暨大附中提供
南投縣暨大附中學生會今以音樂快閃行動，在教師節當天向老師表謝意。圖／暨大附中提供
南投縣暨大附中學生會今以音樂快閃行動，在教師節當天向老師表謝意。圖／暨大附中提供
南投縣暨大附中學生會透過全校「數位系統全廣播」讓校內數位平板顯示謝師語。圖／暨大附中提供
南投縣暨大附中學生會透過全校「數位系統全廣播」讓校內數位平板顯示謝師語。圖／暨大附中提供

教師節 快閃 疫情

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