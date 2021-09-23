外埔小白宮獲3萬元童書資金 愛看書的孩子笑了

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聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
外埔圖書分館今年7月開館深受市民歡迎，礙於藏書與人力有限，傍晚5點半即閉館。台中市議員吳敏濟(綠衣者)今與大甲扶輪社捐款3萬元，作為館內0至6歲童書購置金，吳並向文化局爭取經費，提供夜間開館至９點的閱讀空間。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供
外埔圖書分館今年7月開館深受市民歡迎，礙於藏書與人力有限，傍晚5點半即閉館。台中市議員吳敏濟(綠衣者)今與大甲扶輪社捐款3萬元，作為館內0至6歲童書購置金，吳並向文化局爭取經費，提供夜間開館至９點的閱讀空間。圖／台中市議員吳敏濟服務處提供

外埔圖書分館外觀採白色主體建築，贏得「外埔小白宮」美譽，今年7月開館深受市民歡迎，礙於藏書與人力有限，傍晚5點半即閉館。台中市議員吳敏濟今與大甲扶輪社捐款3萬元，作為館內0至6歲童書購置金，吳並向文化局爭取經費，提供夜間開館至９點的閱讀空間。

外埔圖書分館開館後，成為打卡熱點，有市民向市議員吳敏濟反映，無論是否借書，都想入內參觀一番，可惜外埔圖書分館只開放至下午5點30分，下班後無法入館使用，希望延長開館時間。

外埔圖書分館表示，由於支援圖書巡迴車服務，在不超時工作原則下，以目前人力只能維持日間服務。

吳敏濟向文化局爭取預算、增加人力，獲得文化局局長陳佳君允諾，市府會儘速編列預算，讓外埔圖書分館開放至夜間9點，方便市民下班使用，讓更多人能享受優美的閱讀空間。

吳敏濟今與大甲扶輪社共同捐款3萬元，提供館方購置童書，替0至6歲兒童添購適齡繪本、伴讀書籍等，讓親子在寬敞空間享受閱讀的樂趣。

大甲扶輪社社長郭光彥表示，扶輪社宗旨即服務社區，現今雖然人手一機，但0至6歲書籍的借閱不減反增，希望藉由捐款讓館方添購兒童書籍，滿足親子共讀需求。

文化局 捐款 童書

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