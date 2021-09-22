老田寮溪水上嘉年華很精彩 頭屋國中要爭取水域中心

教育部體育署區域性水域體驗計畫「頭屋水上嘉年華」活動，今年連續第4年在老田寮溪辦理，學生及家長體驗滑降衝浪、SUP（立槳衝浪）等水上活動，有趣又好玩，有些參加者變得不那麼害怕水了，體育署訪視委員陳堅維也驚艷，期許頭屋國中爭取資源，打造區域性的水域活動中心。

頭屋國中毗鄰明德水庫下游老田寮溪，條件得天獨厚，承辦體育署頭屋水上嘉年華活動，獲得苗栗縣政府教育處協助，今年6月邀集經水利署第二河川局、農田水利署苗栗管理處，及縣府消防局等單位會勘，取得使用權，並確保場地安全，活動受到疫情影響，原定暑假辦理，延到9月16日到18日，參加人員上岸必須戴口罩防疫。

9月16日、17日學校團體報名，9月18日開放親子團， 原本預計開放上、下午各40人， 沒想到 1天內報名170人， 3天近300名的學生及家長參加，熱烈的情況始料未及，頭屋國中主辦人學務主任吳倏銘表示，活動安排基本的水域安全宣導及水上救生演練，體驗滑降衝浪及SUP，今年新添購的水上魔毯適合年齡較小的學生，更能夠安全地享受水上活動的樂趣。

活動獲得熱烈回響，苗栗市大同國小莊老師第二次帶小孩參加，他認為水上嘉年華活動，可以教導孩子正確的水域活動觀念，非常有教育性，另名苗栗市彭太太也是第二次全家參加， 她說去年參加過，小孩就非常的期待，除了全家來玩，也邀朋友參加，明年還要再來。

陳堅維訪視活動，認為頭屋國中旁邊就有這麼優質的場地，真的很難得，肯定校方用心，也要學校繼續努力爭取資源，打造區域性的水域活動中心，此外，頭屋國中感謝飛鷹堡探索教育團隊架設繩索，負責滑降，彰化縣盟哥SUP教學團隊負責水上魔毯及SUP教學，苗栗縣山城救難協會、國立聯合大學水上活動社協助安全戒護，圓滿促成這場水上嘉年華活動。 教育部體育署區域性水域體驗計畫「頭屋水上嘉年華」活動，連續第4年在老田寮溪辦理，有趣又好玩，獲得熱烈回響。圖／頭屋國中提供 教育部體育署區域性水域體驗計畫「頭屋水上嘉年華」活動，連續第4年在老田寮溪辦理，有趣又好玩，獲得熱烈回響。圖／頭屋國中提供 教育部體育署區域性水域體驗計畫「頭屋水上嘉年華」活動，連續第4年在老田寮溪辦理，有趣又好玩，獲得熱烈回響。圖／頭屋國中提供

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