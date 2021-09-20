創團百年進入倒數 明華園開箱經典好戲「漢鍾離」

創立於1929年的明華園藝術家族，迎接創團百年進入倒數。明華園總團宣布，10月起將開箱巡演闊別舞台10年以上的經典大戲「蓬萊仙島—漢鍾離」、「韓湘子」，分別於台南文化中心、台北國家戲劇院演出。

明華園總團長陳勝福表示，距離明華園創團百年進入個位數的倒數，很多好朋友提醒，一個民間劇團靠自己的力量能經營到100年很不容易，應該要特別規劃慶祝活動。明華園決定今年先把經典作品開箱，比照新作品重投入新製作的資源，也用「二十年磨一劍」的精神，讓打磨多年的青年演員有機會擔綱主演明華園代表性的作品。

「蓬萊仙島—漢鍾離」是明華園總團2011年慶祝建國百年推出的紀念作品。明華園首席編導陳勝國表示，這是明華園經典作品「八仙傳奇系列」的番外篇，原本要寫的是蓬萊八仙「漢鍾離」成仙的故事，但在八仙齊至、蓬萊仙島紫氣蒸騰的想像中，「島嶼」的意象不斷在腦海中翻騰，決定拉大歷史格局，將黃帝蚩尤大戰、天女旱魃助陣等神話故事加入。他表示，歌仔戲百年包容了多元的文化養分，明華園近百年來的作品蘊含對現實的關照，確立了「明華園歌仔戲」的特有風格。

明華園經典作品「韓湘子」描述韓湘子成仙的故事。製作人陳昭賢表示，明華園經典開箱在國家戲劇院重新製作演出玉面神仙「韓湘子」深情回歸版，在疫情期間有著特別的意涵，因為韓湘子手中的白玉笛不僅讓四季更迭，更能安撫人心，但真正擁有力量不是白玉笛而是他的真情。數百年來韓湘子用他的真情尋覓他的妻子，連佛陀都深受感動，這兩年因為「疫情」帶來人與人的疏離與不信任，需要韓湘子的「真情」帶來正能量、重新建立起人與人之間的信任與包容。 明華園總團「經典開箱」首檔演出《蓬萊仙島—漢鍾離》台南文化中心登場，無敵小生孫翠鳳與小女兒陳昭賢(右)同飾漢鍾離。圖／明華園提供

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