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退而不休致力推廣客家文化 葉國熢獲頒教育奉獻獎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
葉國熢（前排左一）擔任地方文化館及觀光旅遊中心志工，向遊客介紹在地文史。圖／新竹縣政府提供
葉國熢（前排左一）擔任地方文化館及觀光旅遊中心志工，向遊客介紹在地文史。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹東國中退休老師葉國熢退休後致力推廣客家文化，不僅考取導遊及英語領隊證照，擔任文化、旅遊志工，深入淺出解說文史，也重回校園指導學生參加客語認證檢定及朗讀比賽等，並在郵局擔任志工，服務民眾，退而不休的他今年也獲得教育奉獻獎的肯定。

現年71歲的葉國熢，在2005年從竹東國中退休，退休後就在北埔地方文化館當志工，也曾在新竹縣政府觀光旅服中心擔任志工，前後服務長達11年，服務期間曾協助辦理2009年的聽障奧運及2013年在新竹縣舉辦的台灣燈會。

除了當文化及旅遊志工，向遊客介紹在地客家文史外，葉國熢也重返曾任教的北埔國中，利用放學後、周末、寒暑假，指導學生參加客語認證檢定及客語朗讀比賽，近12年來有121名學生通過初級、44名學生通過中級、2名學生通過中高級認證，更有4名老師在他的鼓勵下通過客語認證。

葉國熢也從約10年前開始，每年帶領學校師生走讀北埔古蹟，導覽北埔文史，解說古蹟建築特色與意涵，在學生心中種下客家文化的種子。

不僅為教育界奉獻，葉國熢也為地方民眾服務，從2015年起在竹東郵局擔任志工至今，在去年新冠肺炎疫情期間，每天上午都站在郵局門口，逐一為民眾量測體溫、宣導口罩配戴的重要性，落實防疫。

葉國熢表示，他終生以身為老師為榮，期許自己只要身體健康，一定會持之以恆，為地方和教育界盡微薄之力。縣長楊文科也肯定他對教育界的貢獻，並持續推廣客家文化，退休後的人生更精采、更有意義。

葉國熢退休後致力推廣客家文化，指導多名學生通過客語認證。圖／新竹縣政府提供
葉國熢退休後致力推廣客家文化，指導多名學生通過客語認證。圖／新竹縣政府提供
葉國熢從2015年起在竹東郵局擔任志工至今，為年長者及行動不便的民眾服務。圖／新竹縣政府提供
葉國熢從2015年起在竹東郵局擔任志工至今，為年長者及行動不便的民眾服務。圖／新竹縣政府提供

客語 北埔 新竹

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