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年年第一五專生 職能治療師國考獲全國第二

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
樹人醫專應屆畢業生王育琇（右五）感謝與職治科主任吳孟窈（左四）及老師們。圖／樹人醫專提供
樹人醫專應屆畢業生王育琇（右五）感謝與職治科主任吳孟窈（左四）及老師們。圖／樹人醫專提供

110年職能治療師國考放榜，樹人醫護管理專科學校應屆畢業生王育琇以五專生身分，取得全國第二名的優異成績。

王育琇5年前以國中教育會考5A可以錄取第一志願雄女的成績，不走升大學的既定道路，轉而選擇五專唯ㄧ開設職能治療科的樹人醫專，因為對職能治療領域很有興趣。

樹人醫專校長郭啟東說，王育琇在在就讀期間一直保持全科第一名，並享有5年學雜費全額補助的待遇。除學業成績外，專業技術也不落人後，專三就代表學校參加跨校職能技能副木競賽，與大學生同台競爭，獲得個人作品最高分、團體第三名佳績。她也獲選樹人國際探索計畫，與同組同學每人獲得補助兩萬元前往韓國進行探索活動，參觀當地醫院復健科，了解韓國與台灣的醫療差異，18歲就完成了遊韓國的夢想，開闊國際視野。

王育琇表示，在專四實習的過程中，印象最深刻的是心理職能治療的實習，第一次與社工老師合作，讓她認知到在團體治療中，職能治療師不但是可以獨當一面的專業人員，在與其他專業合作時，也可以成為不可或缺的共同角色，所以更堅信自己當初的信念-在醫事領域習得一技之長。

王育琇說，專五國考準備過程正值疫情停課，所有的複習課程與同學的討論，都是靠著線上完成。她依照自己的步驟，一步步完成國考的準備，也感謝學校老師們，從線上複習到考場陪考，給予同學身心靈全方位的支持。她比一般大學生提早2年取得證照，接下來計畫在職能的基礎上跨足其他領域，創造自己更多元的斜槓人生。

樹人醫專校長郭啟東（右二）鼓勵王育琇同學（左二）多方位充實自我。圖／樹人醫專提供
樹人醫專校長郭啟東（右二）鼓勵王育琇同學（左二）多方位充實自我。圖／樹人醫專提供

樹人 治療師

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