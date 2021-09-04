影／螯蝦脫殼像青春期會緊張 永慶高中科展奪全國第三

今年第61屆中小學全國科學展，嘉義縣立永慶高中國中部團隊以「who『焦』軟殼蝦？蛻殼與異性互動對螯蝦類焦慮行為之初探」，榮獲國中組「生物科」大會獎第3名。

這項研究證實螯蝦蛻殼階段，若與異性互動、刺激，會誘發螯蝦更明顯的類焦慮行為，就像人類的青春期，因成長激素變化，加上異性交友互動，可能更容易引起緊張，甚至焦慮的情形一樣。

獲獎隊由陳珈萱、易辰澤2名國三同學組成。他們說，處青春期他們對同儕互動、交友偶爾會覺得焦慮，有一次生物老師說，螯蝦蛻殼階段會產生類似人類焦慮行為，他們覺得有趣好奇，決定做研究，設計實驗、動手實驗，撰寫科展報告，過程辛苦，卻滿滿成就感。

指導老師張珮珊說，以螯蝦模式指導學生科學探究是生物實驗室近3年發展新方向，彰師大李奇英教授實驗室協助建置水產養殖系統，讓學生穩定進行螯蝦試驗與行為觀察。

另1位指導老師李雅婷指出，以螯蝦動物模式探討類似人類的焦慮行為是有趣研究，螯蝦類焦慮行為神經途徑與人類焦慮同源。透過研究，未來也許能以螯蝦先進行藥物研發試驗，減少脊椎動物如白老鼠的使用。

校長郭春松說，8月才上任就獲得如此大喜訊，除感到高興更是任重道遠，感謝前校長蘇淵源用心經營帶領，以及台大李昇翰研究員、彰師大李奇英教授、中正大學李季湜教授，對探究作品的指導與建議，感謝教師與行政單位支持與嘉縣科展團隊協助。 螯蝦蛻殼階段，若與異性互動、刺激，會誘發螯蝦更明顯的類焦慮行為，就像人類的青春期。圖／永慶高中提供 今年第61屆中小學全國科學展，嘉義縣立永慶高中國中部團隊榮獲國中組「生物科」大會獎第3名，新上任校長郭春松（左）開心與獲獎師生合影。圖／永慶高中提供

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