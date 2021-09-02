新北110年國小新生3.5萬 少子化浪潮逆勢成長

新北市府教育局今天表示，110學年度國小新生人數3.5萬人，比上年度成長1794人，且今年偏鄉地區學校，沒有招不到新生就讀狀況。

新北市府教育局今天統計國小總學生人數，106學年度18萬8022人，增加到110學年度20萬255人。110學年度國小新生人數為3萬5069名，相較109學年度新生3萬3275人，成長1794人。

教育局說，比起106學年度新生數為3萬567人，5年內增加超過4500人，成長將近15%，遠高於全國成長比率。近年國小新生人數在全國少子化浪潮中，平穩趨勢中逐漸增長。

教育局說，統計新北市110學年度新生人數最多學校是永和區秀朗國小，新生數為21班582人，較109學年新生班級數增加1班。校長曾秀珠表示，學校曾是全世界人數最多的國小，近年新生數穩定成長，就是辦學最好的證明。

教育局說，今年新北市偏鄉地區學校並沒有招不到新生就讀的狀況，每個學校都有新生上學，顯見新北市推動在地就學政策，及偏鄉小校轉型方案獲得家長正向肯定，除留住在地學生，也有效吸引各方學生來源。

貢寮區福連國小今年有3名新生報到，突破前兩年未招收到新生的窘況。校長梁均紘表示，福連國小以學生學習品質出發，辦理具特色創新課程，建立在地辦學品牌與口碑。家長也期待孩子在國小接觸更多元開放課程，累積不一樣學習經驗，因此歡喜送孩子就讀。

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