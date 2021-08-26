中一中3生製作鐵道模型 日本大賽唯一得獎外國隊伍

3歲就成為鐵道迷的陳彥任，他與同學郭怡凡、張椿宥參加日本鐵道模型大賽，費時1年製作，還一度打掉重做，最終奪下最佳品質、最佳影像獎，是唯一得獎的外國隊伍。

台中一中高三生陳彥任是個鐵道迷，他說，小時候和媽媽到彰化看蒸汽火車，發現車輛外觀有許多機械設計，和現代火車不一樣，就此喜歡上鐵道，後來媽媽買了火車模型送給他，埋下對鐵道模型的熱情。

高二上學期，陳彥任和彰化竹塘國中校長黃仲平討論到日本鐵道模型大賽，決定參加比賽，他和同為鐵道迷的郭怡凡以及喜歡模型的張椿宥一起投入鐵道模型製作。

郭怡凡說，小時候常站在路邊看火車經過，看久了也開始想要製作鐵道模型場景，此次製作橋梁主題時，起先使用石膏，但因石膏成型後的顏色為白色，和場景風格不搭，最後改用水泥，但因水泥不好塑型，歷經多次失敗、重做，才成功。

張椿宥本來是喜歡汽車，平常也有收藏模型車，他加入許多模型社團，自己也很想試做模型場景。他說，希望透過製作模型幫助自己培養專注能力。

3人在高二上學期開始構思，下學期投入參賽作品製作，製作過程中碰巧遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，3人分工，陳彥任將大型模型搬回家，另2人先做好小零件，最後再組裝，日前將模型寄到日本參賽，透過線上影片越洋介紹作品，最終奪下最佳品質、最佳影像獎。

台中一中校長林隆諺表示，新課綱推動後，學校每週提供學生2堂課，3名學生利用自主學習的時間，探索自己和發展未來的學術專題與興趣，除展現同學實作能力，也展現一中學生多樣化興趣及多元能力。

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