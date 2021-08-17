快訊

聯亞未通過EUA原因 食藥署公布AZ「中和抗體效價」了

表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吵到快輸贏！他求解「7+8÷4×6+2÷1」是多少 網一招解決

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書貼出一則數學習題，希望鄉民們幫忙解答，沒想到吸引近千人留言。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友在臉書貼出一則數學習題，希望鄉民們幫忙解答，沒想到吸引近千人留言。 圖／翻攝自「爆廢公社」

每個人從小就會接觸到數學，也學會基本的算式運用，但有時候還是很容易算錯，就有網友在臉書貼出一則數學算式「7+8÷4×6+2÷1=？」，希望鄉民們能幫忙解答，問題一出也引來近千人留言，紛紛表示這種基本的算術竟然也能吵，還有人說拿計算機一按不就解決了。

原PO在臉書「爆廢公社」PO出這題數學算式「7+8÷4×6+2÷1=？」，裡面有加號、乘號、除號，疑似家中孩子的課業習題，他想請教鄉民們對這題的看法，「現在已經吵到快輸贏了，求解求救，感激」，貼文一出許多人紛紛留言提供自己的答案，有人說9.3也有人認為是20，不過大多數網友都表示答案應該是21。

有網友覺得這都是最基本的小學程度，「先乘除後加減且由左至右，避免對乘除加減概念有誤解，變成這樣會比較好理解」、「我猜猜算錯的人一定糾結在先乘除這句，自以為要先乘才可以除所以算錯」、「很簡單啊！由左至右，遇乘或除先算，然後再循環一次算加減，這個國小不是都教過嗎？」、「一個國小的多項式加減乘除，也能吵」。

還有人列出詳細公式：

7+8÷4×6+2÷1

=7+（〔8÷4〕✕6）+（2÷1）

=7+（2✕6）+（2÷1）

=7+12+2

=21

當中還有網友拿出計算機表示，「這麼簡單的事吵什麼吵，把計算機當死人嗎？」、「有一種東西叫計算機」、「不會算就按計算機咩」、「真的想驗算就直接用計算機吧」、「不用吵，計算機按下去答案就出來了」。

數學 爆廢公社

延伸閱讀

中一中學生指考翻轉上台大 校長也呼籲聯招會注意這2事

6、7月電費帳單暴增？ 兩招檢查台電是否算錯價

許藍方被問「為何男女凌晨同房」　超狂答案驚呆朱學恆

岳母打完疫苗過世九把刀淚崩「到院前就走了」　忍痛解剖求答案

相關新聞

吵到快輸贏！他求解「7+8÷4×6+2÷1」是多少 網一招解決

每個人從小就會接觸到數學，也學會基本的算式運用，但有時候還是很容易算錯，就有網友在臉書貼出一則數學算式「7+8÷4×6+2÷1=？」，希望鄉民們能幫忙解答，問題一出也引來近千人留言，紛紛表示這種基本的算術竟然也能吵，還有人說拿計算機一按不就解決了。

籃球、排球還不能打？ 體育老師：游泳都開放了

北市府今表示，開學後戶外體育課授課的運動項目，需符合中央開放的運動。北市目前尚未開放籃球、排球等，導致學校校隊返校訓練情...

半戶外式森林校舍 龍山國小群英樓全新教室開學啟用

新竹市龍山國小群英樓已有超過一甲子歷史，因耐震係數過低，市府投入2億元重建，今宣布即將完工，將於新學期啟用12間高年級教...

食農教育不簡單 六甲農會帶領學子插秧體驗深

台南市六甲區農會推廣食農農業，農會推廣部主任張世憲今帶領六甲國中四健會會員學生，前往青農林建邦的稻田，學生們 學習插秧種...

揚塵回家一層沙 屏女學生的生活經驗拿下小論文冠軍

「每當揚塵發生，窗戶沒關好，家中地板、桌子都一層灰」，屏東女中三年級的林宇家因家住高屏溪畔，當揚塵發生時飽受困擾，她與同...

「國高中上課時間改9:30」你支持嗎？提案破萬人附議 正反方吵翻

去（2020）年12月有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「國高中上課時間改為9:30到5:00」，由於學生普遍有睡眠不足的問題，上課會打瞌睡，因此希望能延後上課時間到9點30分，提高學生讀書效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。