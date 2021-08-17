吵到快輸贏！他求解「7+8÷4×6+2÷1」是多少 網一招解決

每個人從小就會接觸到數學，也學會基本的算式運用，但有時候還是很容易算錯，就有網友在臉書貼出一則數學算式「7+8÷4×6+2÷1=？」，希望鄉民們能幫忙解答，問題一出也引來近千人留言，紛紛表示這種基本的算術竟然也能吵，還有人說拿計算機一按不就解決了。

原PO在臉書「爆廢公社」PO出這題數學算式「7+8÷4×6+2÷1=？」，裡面有加號、乘號、除號，疑似家中孩子的課業習題，他想請教鄉民們對這題的看法，「現在已經吵到快輸贏了，求解求救，感激」，貼文一出許多人紛紛留言提供自己的答案，有人說9.3也有人認為是20，不過大多數網友都表示答案應該是21。

有網友覺得這都是最基本的小學程度，「先乘除後加減且由左至右，避免對乘除加減概念有誤解，變成這樣會比較好理解」、「我猜猜算錯的人一定糾結在先乘除這句，自以為要先乘才可以除所以算錯」、「很簡單啊！由左至右，遇乘或除先算，然後再循環一次算加減，這個國小不是都教過嗎？」、「一個國小的多項式加減乘除，也能吵」。

還有人列出詳細公式：

7+8÷4×6+2÷1

=7+（〔8÷4〕✕6）+（2÷1）

=7+（2✕6）+（2÷1）

=7+12+2

=21

當中還有網友拿出計算機表示，「這麼簡單的事吵什麼吵，把計算機當死人嗎？」、「有一種東西叫計算機」、「不會算就按計算機咩」、「真的想驗算就直接用計算機吧」、「不用吵，計算機按下去答案就出來了」。

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