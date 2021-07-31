一起得力量！ 國父紀念館明起原住民族日特展

明天是原住民族日，文化部自明天起在國立國父紀念館博愛藝廊舉辦「原住民族日」特展，以「ita/kita一起得力量，我們！」（ita/kita是南島語族古語，我們之意）為主題，象徵從原住民豐富的文化中得到力量。文化部長李永得致詞時表示，原住民文化是定義台灣文化不可或缺的一環，所有人都必須感恩、肯認，也唯有傾聽、尊重原族民族主體性詮釋，才能真正理解原住民族。

文化部指出，「ita/kita一起得力量，我們！」特展由策展人馬紹・阿紀Masao Aki策展，展覽入口處以likuljaw（北排灣語：雲豹）及fakong ‘atomo（豐濱陶甕）代表台灣的玉山，以充滿力量的光束投射至懸浮在空中的巨石，映照於南島語系分布地圖上，並以多項主題規劃，和國人分享原住民族多元的藝術創作成果及文化。

李永得表示，「我們」代表的是，在這塊土地上，所有的人都必須要珍惜、肯認原住民族文化是定義台灣文化不可或缺的一環，尤其看到原住民族在運動、音樂、藝術等方面的卓越成就，我們更應該對原住民在台灣多元文化所做的貢獻，表達最深的敬意，期盼藉由這個展覽，讓更多國人傾聽原住民族對歷史、藝術的詮釋，「只有傾聽、尊重原族民族主體性詮釋，我們才能真正的理解」。

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod則說，每年8月1日為原住民族日，是政府紀念原住民族正名與自我認同的重要節日，感謝大家10多年來的努力，讓原本被稱呼為山胞的原住民得以正名。

本次參展藝術家包含武玉玲（Aruwai Kaumakan）、Alik工作室、希巨・蘇飛Siki Sufin、依法兒．瑪琳奇那Eval Malinjinnan、達鳳・旮赫地 Tafong Kati、魯碧・司瓦那 Ruby Swana（豆豆）等。

「光之海的力量」展區展出達鳳・旮赫地的《捨光》及魯碧・司瓦那的《狂野大白紗的聯想》兩件作品，呈現死亡與重生、自然與人之間，混沌初始才是最令人魂縈夢繫之處；「重生的力量」則展出武玉玲的《生命之歌》，以有感部落受八八風災重創經歷而創作的作品，象徵部落的凝聚與藝術家嘗試縫合對土地與家園逝去的遺憾。

策展人馬紹・阿紀Masao Aki表示，展示主題中的ita/kita在台灣許多原住民族及南島語族國家中都是「我們」的意思，邀請大家線上預約參觀，一起從原住民族豐富多元的文化中「得力量」。

「ita/kita一起得力量，我們！」展覽日期自8月1日至8月11日止，每日開放4場次（9:00-10:30、11:00-12:30、13:30-15:00、15:30-17:00），每時段開放100人入館參觀，採取網路預約，額滿為止（預約期限為入館前一日中午12:00），無法網路預約者請於開館時間洽詢：02-27588008轉545，詳情請上國立國父紀念館網站（ https://reurl.cc/gWb4xR ）。 「ita/kita一起得力量，我們！」原住民族日展覽將從8月1日至8月11日在國父紀念館展出。立委廖國棟(右起)、文化部長李永得、原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod、立委伍麗華助理出席開幕式。記者葉冠妤／攝影

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