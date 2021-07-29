防疫線上上課有學生脫線 基隆3師用愛將孩子拉回安學網

目前還在二級防疫期間，防疫線上上課可能有一些學生「脫線」，基隆市學生輔導三級制彈性調整，導師、輔導老師、社工師3師一起採線上輔導模式，對於個案，也都循線找回來上網或回校輔導，暑期輔導照顧不中斷。

教育處處長林祝里今天表示，3師善用網路進行固定晤談的諮商與輔導，也加強與家長們的連結，透過親師間的合作用愛將孩子們圈在防疫安學網。

南榮國小輔導老師表示，導師利用線上上課期間主動關懷學生，發現小慈(化名)在停課後就未上網課，也聯繫不上家長，透過學校及學生輔導諮商中心社工師協助，總算得知孩子在台東舅舅家，但小慈家人不會操作平板，輔導老師積極邀請家長帶小慈回校輔導，學生輔導諮商中心蔡欣宜主任加碼給麥當勞獎勵，小慈總算回校穩定就學。

安樂高中輔導室表示，小三(化名)本學期由外縣市轉入學校，學校常連繫不到學生、聯繫不到家長，藉由與社區派出所及里長辦公室成立安全網絡，協尋小三。

疫情開始，因小三就學不穩定，學校輔導組長、生輔組長和專輔教師一同家訪，除關懷小三更約定線上課程時間，輔諮中心社工師也同步教導其線上平板操作，期間導師和專輔每日以電話和LINE聯繫小三和家長，小三從未上線到願意偶爾上線，從不接電話訊息到願意和老師聯繫，讓輔導工作有一絲光線。

張志豪老師用溫暖話語支持輔導團隊，並讚許校方暑期仍持續每周一次線上晤談，周間保持電話通訊、軟體聯繫並與外部資源共同努力，確實掌握學生動向。

八斗高中輔導老師與特教老師聯合協助有情緒障礙的小蕭(化名)，雖然在學期間有嚴重拒學情形，疫情情間一開始不願意上網課，透過申請心理師每周晤談關心，得知小蕭懼怕開鏡頭上課，輔導老師與媽媽保持聯繫將家中上網課環境布置好，透過老師不斷鼓勵，減低挫折感，已開始穩定上課。

各校防疫期間皆有安心文宣公布於校網，武崙國小專輔教師更是每日一篇安心防疫文章，發送至學生及全校教職員信箱，提供幽默梗圖，讓人舒壓，頗受學生喜愛。

林祝里說，暑期3師仍不停歇，對高關懷學生積極採用電話、視訊關懷，並實施三級輔導分工追蹤，辦理暑期專輔教師線上團體督導，透過雙向輔導策略交換，時時掌握學生需求、適切回應與互動，讓孩子感受老師們的關懷。

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