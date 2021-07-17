彰化縣暑假夏令營往年秒殺 今年改視訊報名冷清

彰化縣文化局暑假夏令營往年開放報名即秒殺，今年全數改為視訊，11梯次只有兩梯次額滿，另9梯次還有餘額，有些活動報名餘額高達七成。文化局建議民眾換個角度思考，天氣炎熱，在家防疫又能學習各項才藝，不出門看盡文化精華，視訊夏令營很值得參加。

文化局暑假夏令營向來熱門，特別是上山下海體驗及文化小鎮探索，年年都是開放網路報名秒殺額滿，慢一步的民眾總是拜託文化局讓他們候補或增開梯次，以饗熱烈期待參加活動的親子。今年受COVIN-19疫情影響，暑假夏令營全部改為視訊，報名狀況相對冷清，7月7日開放報名以來，11梯次只有兩梯次額滿。

文化局長張雀芬今天表示，即使7月16日中央宣布防疫警戒降回第二級，可以舉辦戶外500人以下的活動，但暑假夏令營以兒少為主，未滿18歲，都沒注射疫苗，除非疫苗注射覆蓋率達到全民防疫的指標，中央宣布展開新生活，兒少也能適合集會活動，否則在此之前，彰化縣文化局都不考慮大解封，暑假夏令營仍維持視訊參加。

文化局今年暑假舉辦11梯次夏令營，截至目前，桔食嘗新視訊營、藝動紓活-主題皮革視訊營額滿，其餘往年熱門秒殺鹿港文化巡禮、福寶生態暨海洋文化夏令營、兒童戲劇營、探索東螺溪的自然生態，都還有滿多餘額。

有承辦團體人員表示，線上參與跟實際到場的感覺差很大，親自體驗大自然、踏查文化古蹟的感受絕對不同於坐在家裡吹冷氣看視訊，以致今年招收營隊成員很困難；從樂觀層面去想，有些營隊8月才開辦，距離現今還有一段時日，或許快開團之前會有親子報名。

彰化縣文化局暑假夏令營採線上同步授課，每梯次300至400元，民眾上網報名繳費成功後取得授權碼，活動當日營隊辦理時間上線，如果課程有DIY材料，承辦單位將在活動前郵寄到民眾家中，便可依課程表進行遠端課程。

商品推薦