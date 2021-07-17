快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣暑假夏令營往年秒殺 今年改視訊報名冷清

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣暑假夏日營向來熱門，去年各承辦團體歡樂大集合，今年盛況不復見。圖／文化局提供
彰化縣暑假夏日營向來熱門，去年各承辦團體歡樂大集合，今年盛況不復見。圖／文化局提供

彰化縣文化局暑假夏令營往年開放報名即秒殺，今年全數改為視訊，11梯次只有兩梯次額滿，另9梯次還有餘額，有些活動報名餘額高達七成。文化局建議民眾換個角度思考，天氣炎熱，在家防疫又能學習各項才藝，不出門看盡文化精華，視訊夏令營很值得參加。

文化局暑假夏令營向來熱門，特別是上山下海體驗及文化小鎮探索，年年都是開放網路報名秒殺額滿，慢一步的民眾總是拜託文化局讓他們候補或增開梯次，以饗熱烈期待參加活動的親子。今年受COVIN-19疫情影響，暑假夏令營全部改為視訊，報名狀況相對冷清，7月7日開放報名以來，11梯次只有兩梯次額滿。

文化局長張雀芬今天表示，即使7月16日中央宣布防疫警戒降回第二級，可以舉辦戶外500人以下的活動，但暑假夏令營以兒少為主，未滿18歲，都沒注射疫苗，除非疫苗注射覆蓋率達到全民防疫的指標，中央宣布展開新生活，兒少也能適合集會活動，否則在此之前，彰化縣文化局都不考慮大解封，暑假夏令營仍維持視訊參加。

文化局今年暑假舉辦11梯次夏令營，截至目前，桔食嘗新視訊營、藝動紓活-主題皮革視訊營額滿，其餘往年熱門秒殺鹿港文化巡禮、福寶生態暨海洋文化夏令營、兒童戲劇營、探索東螺溪的自然生態，都還有滿多餘額。

有承辦團體人員表示，線上參與跟實際到場的感覺差很大，親自體驗大自然、踏查文化古蹟的感受絕對不同於坐在家裡吹冷氣看視訊，以致今年招收營隊成員很困難；從樂觀層面去想，有些營隊8月才開辦，距離現今還有一段時日，或許快開團之前會有親子報名。

彰化縣文化局暑假夏令營採線上同步授課，每梯次300至400元，民眾上網報名繳費成功後取得授權碼，活動當日營隊辦理時間上線，如果課程有DIY材料，承辦單位將在活動前郵寄到民眾家中，便可依課程表進行遠端課程。

夏令營 文化局

延伸閱讀

張忠謀打臉疫苗充足說？ 國民黨：民進黨政府雙重標準

蘇貞昌稱疫苗合約保密 洪孟楷：無法掩蓋交代不清真相

彰化縣金蜜芒果今評鑑 40組參賽者臥虎藏龍各提兩公斤

南投縣學校暑假推線上營隊 學生透過網路參與學習

相關新聞

彰化縣暑假夏令營往年秒殺 今年改視訊報名冷清

彰化縣文化局暑假夏令營往年開放報名即秒殺，今年全數改為視訊，11梯次只有兩梯次額滿，另9梯次還有餘額，有些活動報名餘額高...

金大攜手金門高中成立首個資安研究社 培育資安人才

為實現金門的教育資源整合，並達成地區性教育發展共享、共好理念， 國立金門大學資訊工程學系與教育部資訊安全人才培育計畫、金...

南投縣學校暑假推線上營隊 學生透過網路參與學習

全國疫情進入三級警戒，學校停課讓學生學習受到嚴重衝擊，為了確保學習不中斷，南投縣各級學校推動線上教學，進入暑假後，更有多...

新課綱現場／學習歷程上傳量 不同高中落差大

教育部不公開各類型高中上傳高中學習歷檔案的相關數據，教師團體觀察發現，明星高中生拚上傳件數，一學期動輒傳廿、卅件；技術型...

國中教育會考放榜今午報到截止 台南大學附中滿招

110學年國中教育會考7月13日放榜，今天中午報到截止；台南大學附中下午表示，今年雖因疫情新生只能線上申辦無法到校，但報...

會考生活英語／【家庭篇】 家規

★ 單字 1. belong [bəˋlɔŋ] v. 屬於（國中基本1200字） 2. rule [rul] v. 規則（國中基本1200字）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。