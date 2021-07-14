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新北幼兒畢業季改線上 回顧影片、特製禮物創造回憶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
蘆洲幼兒園運用上課的蘆洲故事主題，將幼兒學習上課情形剪輯製作為影片，把畢業生領取畢業證書融入於動畫中。圖／新北市教育局提供
蘆洲幼兒園運用上課的蘆洲故事主題，將幼兒學習上課情形剪輯製作為影片，把畢業生領取畢業證書融入於動畫中。圖／新北市教育局提供

因應三級警戒延長，新北幼兒園採取線上方式舉行畢業典禮，市立蘆洲幼兒園則由教師設計動畫結合幼兒的學習生活，讓幼兒可以回顧在蘆幼的生活；中港國小附幼更寄送內含學士帽的學習包到家，讓幼兒參加線上畢典可以同時戴著一起同樂；金美國小附幼線上畢業典禮別出心裁，老師準備每位孩子的人形看板，頒發畢業證書給每位孩子，讓孩子在線上畢典中更有臨場感。

園長林語蓁表示，為了讓幼兒不受疫情影響，能有一個特別畢業典禮，老師們合作運用幼兒園平時上課的蘆洲故事主題，將幼兒學習上課情形剪輯製作為影片，並發揮教師社群的能量，把畢業生領取畢業證書融入於動畫中，期望這份不滅的愛在幼兒心中深刻而難忘。

中港國小附幼自從疫情停課之後，老師們除了提供線上課程之外，製作防疫學習包含畢業帽、燙印服裝等畢業物品，並且讓大班幼生填詞，師生共同譜出屬於中港國小附幼的畢業歌曲-有你們才有我們，也讓中小班的弟弟妹妹們一起來學習合唱，中港國小李後榮校長表示，由於疫情只能轉換形式，透過老師們的努力付出，幫孩子與家長留下美好的童年回憶。

金美國小附幼主任張馨仁表示，金山濕地是幼兒生活息息相關的地方，本次活動透過老師帶著畢業看板一起遊校園、遊濕地，一起回味著在校園的美好時光。

教育局表示，為了恭賀小朋友完成人生第一個學習階段，新北市特別贈送公私立幼兒園3萬5681名幼兒畢業生禮物，挑選小朋友上小學必備的餐具組及辭典，餐具組包含便當盒、碗、湯匙及鋼杯，公私立園所分別在7月15及30日前送達，讓家長放心小朋友也可安心使用。

中港國小附幼活潑的線上畢典，師長透過視訊傳遞祝福，畢業生與家人開心度過人生中第一個畢典。圖／新北市教育局提供
中港國小附幼活潑的線上畢典，師長透過視訊傳遞祝福，畢業生與家人開心度過人生中第一個畢典。圖／新北市教育局提供

幼兒園 疫情

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