快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康促進學校評選出爐 南市7校獲獎成績亮眼

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市裕文國小將健康體位融入課程教學，榮獲健康促進學校健康體位組優良。圖／南市教育局提供
台南市裕文國小將健康體位融入課程教學，榮獲健康促進學校健康體位組優良。圖／南市教育局提供

教育部國教署公布109學年度「健康促進學校前後測成效評價成果報告暨校園健康主播」評選結果，台南市有7校獲獎。市長黃偉哲表示，學生健康攸關國家未來競爭力，是不容忽視的教育資本投資，值此新冠病毒肆虐之際更為重要。

獲獎名單如下：裕文國小榮獲健康體位組優良、大橋國中是全民健保組優良、安南國中菸檳防制組優良，西港國中、林鳳國小與新市國小分獲菸檳防制組、口腔保健組、性教育 (含愛滋病防治)組佳作。復興國中的「復興口腔保健你我看得見」影片，獲得校園健康主播全國第3名。

裕文國小將健康體位融入課程教學，以素養導向結合健康飲食及運動生活的整合性學習，運用生活技能探究與解決問題，培養學童健康飲食和規律運動習慣；更運用「健康餐盤」概念，檢視學童食物攝取量與營養均衡程度。

大橋國中運用桌遊遊戲卡讓學生認識全民健保和檢傷分類概念，拍攝微電影倡議珍惜急診的觀念與行動；安南國中採用社團倡議、無菸超商闖關活動、多媒體運用、網路社群推播宣導、創造支持性環境及健康技能教學等多元策略。

西港國中運用多元活動推動菸害防制，結合菸害防制課程，落實菸害防制教育推廣；林鳳國小辦理口腔衛生親子講座傳遞保健知識，訂定獎勵辦法鼓勵學童定期檢查牙齒，表揚健康好寶貝；新市國小結合性教育、愛滋病防治關懷的健康與體育課程為主，學藝競賽等系列活動為輔，結合社區資源，培養學生建立正確的觀念，尊重他人也保護自己。

復興國中落實口腔保健教學，於課堂上實際操作正確刷牙與牙線使用方法，引導學生運用所學的生活技能倡議護牙重點，並以學生為主播，進行校園口腔保健專題報導，展現健康促進學校的校本特色與亮點活動，強化健康素養導向的學習成效。

愛滋病 主播 性教育

延伸閱讀

微解封上路 南市農業場域預約入園上午等無人

南市防農機夾帶軟泥髒汙道路 絕招：插旗警示

MLB／向一壘審討抱抱被拒？ 大谷翔平逗樂主播

南市車流量假日回升 籲避免不必要移動

相關新聞

新北幼兒畢業季改線上 回顧影片、特製禮物創造回憶

因應三級警戒延長，新北幼兒園採取線上方式舉行畢業典禮，市立蘆洲幼兒園則由教師設計動畫結合幼兒的學習生活，讓幼兒可以回顧在...

讓學齡前孩子認識國小校園 桃園自製趣味「兒童節目」

為協助小一新生盡快做好入學準備，桃園市府特別拍攝「小桃子上學趣」影片，讓小一新生及家長在開學前藉由影片進行有趣的校園闖關...

健康促進學校評選出爐 南市7校獲獎成績亮眼

教育部國教署公布109學年度「健康促進學校前後測成效評價成果報告暨校園健康主播」評選結果，台南市有7校獲獎。市長黃偉哲表...

高中職免試入學放榜 明天線上報到

高雄、屏東區高中職免試入學放榜，錄取率分別達99.17%、99.72%。雄中最低錄取門檻30分30點，雄女28分29點，...

創新高 高中免試入學錄取率逾99％

一一○學年高中免試入學昨放榜，教育部國教署指出，今年全國釋出十七萬七八四○個名額，有十三萬五二二二名學生報名，錄取十三萬...

從小家裡沒電視 高雄這對雙胞胎考上雄中

高雄市五福國中雙胞胎畢業生吳孟修與吳孟書，分別以國中教育會考5A30分35點、5A30分33點的優異成績，錄取雄中，家裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。