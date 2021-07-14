健康促進學校評選出爐 南市7校獲獎成績亮眼

教育部國教署公布109學年度「健康促進學校前後測成效評價成果報告暨校園健康主播」評選結果，台南市有7校獲獎。市長黃偉哲表示，學生健康攸關國家未來競爭力，是不容忽視的教育資本投資，值此新冠病毒肆虐之際更為重要。

獲獎名單如下：裕文國小榮獲健康體位組優良、大橋國中是全民健保組優良、安南國中菸檳防制組優良，西港國中、林鳳國小與新市國小分獲菸檳防制組、口腔保健組、性教育 (含愛滋病防治)組佳作。復興國中的「復興口腔保健你我看得見」影片，獲得校園健康主播全國第3名。

裕文國小將健康體位融入課程教學，以素養導向結合健康飲食及運動生活的整合性學習，運用生活技能探究與解決問題，培養學童健康飲食和規律運動習慣；更運用「健康餐盤」概念，檢視學童食物攝取量與營養均衡程度。

大橋國中運用桌遊遊戲卡讓學生認識全民健保和檢傷分類概念，拍攝微電影倡議珍惜急診的觀念與行動；安南國中採用社團倡議、無菸超商闖關活動、多媒體運用、網路社群推播宣導、創造支持性環境及健康技能教學等多元策略。

西港國中運用多元活動推動菸害防制，結合菸害防制課程，落實菸害防制教育推廣；林鳳國小辦理口腔衛生親子講座傳遞保健知識，訂定獎勵辦法鼓勵學童定期檢查牙齒，表揚健康好寶貝；新市國小結合性教育、愛滋病防治關懷的健康與體育課程為主，學藝競賽等系列活動為輔，結合社區資源，培養學生建立正確的觀念，尊重他人也保護自己。

復興國中落實口腔保健教學，於課堂上實際操作正確刷牙與牙線使用方法，引導學生運用所學的生活技能倡議護牙重點，並以學生為主播，進行校園口腔保健專題報導，展現健康促進學校的校本特色與亮點活動，強化健康素養導向的學習成效。

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