北市永春永吉國小合併 新校名定為雙永國小

北市信義區永春、永吉國小將在明年併校，新校名的i-Voting結果以「雙永國小」獲最高票，也定為新校名。

只有一牆之隔的台北市永春國小、永吉國小因少子化及校舍老舊，預計明年9月併校，並在2024年開始進行兩校舍大樓整修及興建，預計2028年完工；新校名透過i-Voting讓居民投票，以最高票前3名送市府核定。

教育局今天表示，最高票前三名選項依序為「雙永國小」（695票，佔40%）、「永新國小」（382票，佔22%）與「永春永吉國小」（221票，佔13%）。

教育局說，最後決定以最高票的選項「雙永國小」為兩校合併後的新校名。

教育局解釋「雙永國小」的命名由來，是因為兩校都有一個「永」字，而且好事成雙，期許未來兩校結合創造學校與社區雙贏局面，「雙永國小」目前全台獨一無二，因此獲得最多認同和支持。

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