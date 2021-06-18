疫情下的不爽與遺憾！台南這一班級用劇場畢典抒發

怎樣讓學生有個難忘的畢業典禮？因疫情關係，畢典只能線上舉行後，許多老師都在腦力激盪。台南市麻豆國小老師武君怡為班上設計「1人1故事」畢典，除了學生自己製作胸花、畢業禮物、畢業證書，並且請來多名老師就學生的畢業感言，線上即興表演，把畢典化為劇場，串起歡笑、感動、淚水與回憶。

表演藝術老師武君怡是麻豆國小6年丙班的導師，每年畢業典禮前夕，都會邀請劇團到班上，為學生及家長表演，用音樂與藝術引領學生不同的思維與啟發，也留下不一樣的童年點滴。但疫情影響，各項實體活動都區消了，畢業典禮也只能線上舉行，「小朋友一定會很失望，留下遺憾！」小武老師左思右想，決定為班上辦場「1人1故事」劇場畢業典禮。

除了讓學生自己製作胸花、畢業禮物及畢業證書，並且請學生自拍30秒到1分鐘的感言，內容是夢想、感謝、回憶，是一直不敢說出的心裡話都可，然後由演員就學生的感言即興表演。

小武老師在網路上提出這一構想，立即有他校老師響應，自願當演員、音效等工作，就這樣由武君怡、新北江翠國小陳書悉、台南市後甲國中許晏慈、台北市景美國中林信宇、麻豆北勢國小陳鳳桂、安業國小高國騰等老師組成跨校團隊，要讓孩子有個不一樣的畢典。

學生在感言影片中說出對老師的感謝，以及突然無法到校，只能線上上課的無奈；也說出多麼想回到學校，和同學打打鬧鬧的相處，以及對10年後到史博館領回「時光之約（聯絡簿）」同學會禮物的期待。還有學生說著，「因疫情的關係，學校取消畢業考及畢業典禮。我覺得我們這一屆有點不幸，一出生就遇到8水災，現在又是新冠肺炎，這些都將永遠留在我的記憶中！」，老師們也都透過肢體動作，即興表演，讓學生在歡笑中多了淚水。

小武老師在臉書上寫著：「我感謝大家陪我play，我其實並不是為了什麼，就是單純想給自己的畢業班學生與家長一場有溫度的畢業典禮。在這個疫情中，看似什麼都沒有，沒有畢業考，沒有畢業同樂會…但我們還有一場永生難忘的畢業典禮。」她也感謝丈夫的協助，讓家裡的視訊直播設備再升級，讓畢典順利完成。 台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面 台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面

商品推薦