快訊

孩童家庭防疫補貼 今起開放3大銀行ATM請領及網路查詢

感謝疫苗採購開綠燈 郭台銘八點聲明：盼會見蔡總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下的不爽與遺憾！台南這一班級用劇場畢典抒發

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面
台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面

怎樣讓學生有個難忘的畢業典禮？因疫情關係，畢典只能線上舉行後，許多老師都在腦力激盪。台南市麻豆國小老師武君怡為班上設計「1人1故事」畢典，除了學生自己製作胸花、畢業禮物、畢業證書，並且請來多名老師就學生的畢業感言，線上即興表演，把畢典化為劇場，串起歡笑、感動、淚水與回憶。

表演藝術老師武君怡是麻豆國小6年丙班的導師，每年畢業典禮前夕，都會邀請劇團到班上，為學生及家長表演，用音樂與藝術引領學生不同的思維與啟發，也留下不一樣的童年點滴。但疫情影響，各項實體活動都區消了，畢業典禮也只能線上舉行，「小朋友一定會很失望，留下遺憾！」小武老師左思右想，決定為班上辦場「1人1故事」劇場畢業典禮。

除了讓學生自己製作胸花、畢業禮物及畢業證書，並且請學生自拍30秒到1分鐘的感言，內容是夢想、感謝、回憶，是一直不敢說出的心裡話都可，然後由演員就學生的感言即興表演。

小武老師在網路上提出這一構想，立即有他校老師響應，自願當演員、音效等工作，就這樣由武君怡、新北江翠國小陳書悉、台南市後甲國中許晏慈、台北市景美國中林信宇、麻豆北勢國小陳鳳桂、安業國小高國騰等老師組成跨校團隊，要讓孩子有個不一樣的畢典。

學生在感言影片中說出對老師的感謝，以及突然無法到校，只能線上上課的無奈；也說出多麼想回到學校，和同學打打鬧鬧的相處，以及對10年後到史博館領回「時光之約（聯絡簿）」同學會禮物的期待。還有學生說著，「因疫情的關係，學校取消畢業考及畢業典禮。我覺得我們這一屆有點不幸，一出生就遇到8水災，現在又是新冠肺炎，這些都將永遠留在我的記憶中！」，老師們也都透過肢體動作，即興表演，讓學生在歡笑中多了淚水。

小武老師在臉書上寫著：「我感謝大家陪我play，我其實並不是為了什麼，就是單純想給自己的畢業班學生與家長一場有溫度的畢業典禮。在這個疫情中，看似什麼都沒有，沒有畢業考，沒有畢業同樂會…但我們還有一場永生難忘的畢業典禮。」她也感謝丈夫的協助，讓家裡的視訊直播設備再升級，讓畢典順利完成。

台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面
台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面
台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面
台南市麻豆國小6年丙班辦「1人1故事」線上劇場畢業典禮，用音樂、藝術與幽默串聯美麗的回憶。圖／擷取畫面

畢業典禮 疫情 劇場

延伸閱讀

從劇場找回正能量！數位劇場「幸福感片單」好評推薦

疫情肆虐畢典泡湯了！唐綺陽手寫祝福語傳遞力量：你們是天選之人

僅1位畢業生 桃園長興國小譜詞曲拍MV巨星式線上畢典

台南樹林國小線上畢典 師生化身虛擬人物走星光大道

相關新聞

中一中標哥「欲拍槍嘸」有續集！顏寬恒送的水餃變獎學金

台中一中陳姓學生，今年5月在校慶園遊會KUSO顏清標「欲拍槍嘸」引起瘋傳引起前立委顏寬恒注意。顏寬恒寫信給學生並表示「我...

台南女中音樂班首發術科測驗 訊號「天空打架」很無奈

台南女中音樂班面臨線上教學，首次舉行線上術科測驗，老師發現因頻寬、手機品質等不同，過程中出現「天空打架」的情形，影響音準...

疫情下的不爽與遺憾！台南這一班級用劇場畢典抒發

怎樣讓學生有個難忘的畢業典禮？因疫情關係，畢典只能線上舉行後，許多老師都在腦力激盪。台南市麻豆國小老師武君怡為班上設計「...

迎戰五專搶學生 高中職祭重賞

國中會考成績公布後，將在6月29日選填志願，高中職面對五專招生來勢洶洶，都想盡辦法要吸引學生就讀，尤其私立高職更視為飯碗...

轉型住宿學校引外地生 貢寮國中宿舍完工

貢寮國中因在地學生人數持續下降，自兩年前將學校餘裕空間整修成學生宿舍，經歷耐震補強、隔間與裝潢，將在110學年啟用，而學校也在六月招生季對外宣傳，希望透過轉型成住宿型學校，吸引外地生前來就讀，感受貢寮好山好水的學習資源。

南市8所國中科技中心再升級 化身為遠距教學直播中心

台南市教育局因應停課不停學，推出「公版直播教學」受到好評，為了提升同步視訊教學的品質，再超前部署，將市內8大自造教育及科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。