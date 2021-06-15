畢業獎項比一比 南市議長獎年年CP值高

台南市每年國中小畢業典禮，CP值最高非議長獎莫屬，今年台南市議長獎的禮物是是市價1500多元的餐盒、保溫杯組，因品質好，依然受到家長學生喜愛。

台南國中小的市長獎並非由市府統一贈送，而是學校自行採購，但因經費的考量，金額不高，多數都送書，雖然是最高榮譽的首獎，但學生不一定喜歡。

倒是議長獎，因都是市議會自行採購，而且在購買前都會開會徵詢學校代表意見並比價，因數量多，都會以低於市價的價格買到畢業生較需要的禮物，因此議長獎常是眾獎中，CP值最高的獎品。

連日來南市各國中小都在舉行線上畢業典禮，因學生無法到校參加，獲獎者無法現場領獎，只能擇日到校領取獎品。許多家長都在問，今年的議長獎禮物是什麼？

崇學國小今天畢業典禮，校長洪榮進說，議長獎禮物為餐盒、保溫杯組且為大品牌，包含不銹鋼分隔餐盒、316不鏽鋼吸管組、316不鏽鋼真空保溫杯、保溫提袋，經上網查詢，市價1500多元。

去年議長獎是多功能運動背包，市價近2千元，獲獎學生拿到後都超喜歡，羨煞拿到其他獎項的學生。

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