台南長中、德光中學會考成績亮眼 各科遠超全國平均

國中教育會考成績已公布，並在24至27日線上選填志願。台南市德光中學今天表示，該校今年成績亮眼，預估有117人可望達到南一中、南女中錄取標準。長榮中學表示，國中部也成績出色，各科成績有3成皆達A以上。

德光中學表示，這次國中會考，有6人5A++、58人5A，預估有117人可望達一中與女中錄取標準，約佔國三人數27﹪。學生在各科成績都有優異表現，英文科與數學科A++比率約為全國平均3倍。國文科、自然科與社會科A++比率為全國平均2倍。其中英文科有53﹪ (全國22.6﹪)，數學科50﹪ (全國23.7﹪)達A等級精熟的成績。

長榮中學表示，該校國中部也表現亮眼，體育班學生趙昱翔考出5A++及作文5級分的好成績，且國三各科成績耀眼，超過3成皆達A。

趙昱翔分享表示，可以拿到5A++，除了感謝老師的幫助，不斷尋找方法提升同學的能力，也感謝在會考路上一起奮鬥的夥伴，因為有同學的打氣鼓勵，才能持續迎戰，他認為，平時的努力及考場時冷靜思考是拿高分的關鍵。

作文獲6級分的郭紜杉也分享，自發性寫作、閱讀各類書籍、閱讀老師批改的作文，都是我從國一就養成的習慣，感謝導師每天批改聯絡簿，讓他養成寫日記的好習慣，才能在會考中拿下6級分。

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