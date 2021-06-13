快訊

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

G7將簽「卡比斯灣宣言」阻止未來傳染病在全球大流行

應屆生一半考取乙級證照 白河商工技職成績亮眼

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
白河商工應屆生一半考取乙級證照，技職成績亮眼。圖／學校提供
白河商工應屆生一半考取乙級證照，技職成績亮眼。圖／學校提供

國立白河商工深耕技職實作，乙級證照合格率達全校應屆畢業生的50%；平均每兩位畢業學生，就擁有一張乙級證照，表現搶眼。

白河商工校長薛東埠表示，高三應屆學生取得60張乙級技術士檢定證照，同時獲得3張乙級證照7人、2張乙級證照共14人，乙級證照合格率達全校應屆畢業生的50%，學校擁有國家甲、乙、丙等級檢定考場專業實習工廠，結合完善硬體設備及優秀師資，讓外界看到學生努力的優異表現。

他指出，學校多年來重視學生實作表現，日前實用技能班汽車修護科學生在指導老師張福榕帶領，參加第51屆全國技能競賽南區分賽，在汽車板金職類，諶信宏榮獲第一名，張亦傑、陳政佑拿下二、三名佳績，機器人職種也榮獲三佳作。

他表示，在這強調專業技能時代，具備檢定專業證照，是技能實力證明，尤其是高職三年級時，學子均如火如荼準備統一入學測驗時堅持自我，順利通過乙級檢定考試，實屬難得。獲得乙級證照，不僅在升學推薦甄審可增加15%分數，更受到職場重視，在未來就業市場上極具競爭力。

實習主任朱曼伶也說，「一技在手、希望無窮｣，校方目前設有電機科、資訊科、電腦機械製圖科、土木科、機械科、商業經營科、資料處理科和實用技能學程汽車修護科及水電技術科，歡迎學子加入。

白河 實習

延伸閱讀

技職之光受理推薦 遴選國際賽專業領域優秀師生

女校朴子國中50年首次有男畢業生 會考成績亮眼

台體大60周年校慶線上登場 校長林華韋祝福畢業生

中華醫大線上畢業典禮 遠距直播互道珍重

相關新聞

12歲就當船主 瓜山國小學生相約疫情後出海

新北市瓜山國小自去年發起「從海上看故鄉」活動，當時五年級生在班導指引下，克服經費不足，在升上小六後花費半年時間，成功打造...

單親自閉生變身YouTuber！勤奮努力拍製影片萬人訂閱

高雄高工畢業生李東諭有自閉症，從小不擅與人溝通，學習之路跌跌撞撞。小學三年級時收到一台數位相機生日禮物，開始自學拍攝上傳...

應屆生一半考取乙級證照 白河商工技職成績亮眼

國立白河商工深耕技職實作，乙級證照合格率達全校應屆畢業生的50%；平均每兩位畢業學生，就擁有一張乙級證照，表現搶眼。

端午大塞車志工百里加急傳愛 雲林偏鄉師生超感動

喜福會「百里加急」傳福愛！一群來自各職場「喜」做「福」事的志工，疫情嚴峻的當下，盡管端午連假高速公路大塞車，加上外送貨物...

女校朴子國中50年首次有男畢業生 會考成績亮眼

嘉義縣唯一公立女校朴子市朴子國中，會考成績亮眼，榜首王惠如5A(10+)，達5A以上學生12人，6人作文滿級分，國英數社...

台南聖功女中會考成績亮眼 42人可望上第一志願

國中會考成績昨天已公布，台南天主教聖功女中今天表示，國中部學生表現亮眼，有42人成績可望達台南女中錄取標準，其中英語科成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。