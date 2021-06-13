應屆生一半考取乙級證照 白河商工技職成績亮眼

國立白河商工深耕技職實作，乙級證照合格率達全校應屆畢業生的50%；平均每兩位畢業學生，就擁有一張乙級證照，表現搶眼。

白河商工校長薛東埠表示，高三應屆學生取得60張乙級技術士檢定證照，同時獲得3張乙級證照7人、2張乙級證照共14人，乙級證照合格率達全校應屆畢業生的50%，學校擁有國家甲、乙、丙等級檢定考場專業實習工廠，結合完善硬體設備及優秀師資，讓外界看到學生努力的優異表現。

他指出，學校多年來重視學生實作表現，日前實用技能班汽車修護科學生在指導老師張福榕帶領，參加第51屆全國技能競賽南區分賽，在汽車板金職類，諶信宏榮獲第一名，張亦傑、陳政佑拿下二、三名佳績，機器人職種也榮獲三佳作。

他表示，在這強調專業技能時代，具備檢定專業證照，是技能實力證明，尤其是高職三年級時，學子均如火如荼準備統一入學測驗時堅持自我，順利通過乙級檢定考試，實屬難得。獲得乙級證照，不僅在升學推薦甄審可增加15%分數，更受到職場重視，在未來就業市場上極具競爭力。

實習主任朱曼伶也說，「一技在手、希望無窮｣，校方目前設有電機科、資訊科、電腦機械製圖科、土木科、機械科、商業經營科、資料處理科和實用技能學程汽車修護科及水電技術科，歡迎學子加入。

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