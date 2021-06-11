幾家歡樂幾家愁！會考放榜撞畢典 升學輔導只能線上見

國內疫情三級警戒二度延長，全國也從五月下旬一路停課到暑假，全面改為線上教學，畢業典禮也改線上辦。但今年國中教育會考因疫延後一周放榜，不少國三生上周開始陸續畢業，也有學校昨天才辦畢典，但與會考成績單一起來，不少學生反映心情好複雜。而會考放榜緊接著要填志願，各校升學輔導只能線上開講，無法面對面說明。

桃園市龍潭國中上周三已舉辦線上畢業典禮，今年共有約400名畢業生。龍潭國中校長謝益修表示，桃園市就連模擬考都會進行模擬放榜，學生至少已實地演練兩次，線上操作問題不大，也安排各班老師協助學生線上輔導，若學生有疑義，也可以單獨與老師聯繫。

台北市古亭國中今天早上剛辦完線上畢業典禮，古亭國中校長林泰安表示，接下來將透過線上進行升學輔導，包含提供多元入學簡報、老師線上分享等，希望孩子能在前五志願就上榜；且近年社區型高中發展各自特色，雙聯學制或校本特色課程，他也鼓勵孩子多關照高中、高職端的發展特色，有利於大學銜接、適才適所。

台北市仁愛國中今早也舉行畢業典禮，仁愛國中教務主任莊豐兆說，不少學生一開始覺得線上畢業典禮很無聊，但上線到一半又有不少學生在留言區「洗版」，覺得有點感動，但另一頭又拿到成績單，心裡百感交集，全校約500位畢業生，線上人數約有400人來來回回。

目前全國仍在疫情三級警戒，考生無法返校拿紙本成績單。全國試務會表示，集體報名考生的紙本成績單將請各集體報名單位（各國中）先行保管，待降低疫情警戒標準後再行發放；個別報名考生，將由考區試務會如期寄送。

考生若對成績有疑義，可於6月15至16日申請成績複查；各就學區6月24日至7月1日將公告招生名額並開放填志願，7月13日放榜。

今年全國15個就學區皆採用教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過三分之一。台師大心測中心提供「110年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願參考。

教育部也建置「110年度國中畢業生適性入學宣導網站」(http：／／adapt.k12ea.gov.tw)，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊，考生可多加利用。

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