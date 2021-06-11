鳥松國中動漫少女吳子宜勇於逐夢 會考5A作文滿級分

國中教育會考寄發成績單，高雄市鳥松國中動漫少女吳子宜，今年國中會考衝出作文6級滿級分、5A、29點的好成績。校長張振義說，子宜的作文滿級分，來自畫漫畫豐富的想像力，以及努力不懈的精神。

吳子宜喜歡動漫，更愛畫畫，有不少漫畫作品，其中少女漫畫畫風細膩傳神。國三時參加技藝學程，並以設計類職群為興趣與志向，三下在老師們的鼓勵，決定先將動漫興趣放下，每天認真的學習，再加上精熟的練習，每天留校晚自習，最後拿到作文6級滿級分、1科A++、2科A+、2科A的好成績。她說把喜愛動漫的熱情，用在國中會考衝刺上。

鳥松國中校長張振義說，吳子宜興趣廣泛，熱愛動漫，自己買動漫電腦軟體學習，平時喜歡閱讀，善用學校圖書館藏書，對於歷史知識涉略很廣，課堂上常旁徵博引與老師對話討論。子宜還自學德語，在學校也是創藝力社團的一員，參與學校防疫教室的規畫與執行。

新住民學生何妍蓁，個性活潑外向，態度認真上進，此次會考3A，國文、英語有些失常拿到B++ 與B+，師生還是鼓勵她繼續努力。 鳥松國中畢業生吳子宜的動漫作品。圖／高雄市教育局提供 烏松國中校長張振義（左）鼓勵會考表現優異的學生何妍蓁（中）與吳子宜（右）。圖／高雄市教育局提供

商品推薦