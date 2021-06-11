會考寫作3238人拿下6級分 「告白失敗的情書」也入題

國中教育會考今早公布成績，今年國文寫作測驗題目為「未成功的物品展覽會」，透過圖文資訊引導考生聚焦寫作。全國20.2萬名考生中有3238人拿下6級分，台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年考生取材包含比賽失利、送不出去的卡片禮物、烹飪失敗的餐點、飼養失敗的寵物，也有告白失敗的情書，可從取材看出年輕世代的生活面貌跟心情故事。

曾芬蘭說明，今年寫作測驗採取引導式寫作，試題部分，有圖文資訊跟寫作任務，希望透過圖文，引導學生聚焦，針對今年未成功的物品展覽會，選擇適當參展作品進行立意取財。

曾芬蘭說，但「未成功的物品展覽會」僅是一個活動的標題，是寫作情境並非題目，學生不需要定題，可透過物品進而連結經驗表達感受想法。考生可用記敘描寫、抒情或議論，寫作測驗空間非常廣。

若想拿高分，曾芬蘭表示，考生重點要對所選展出物品加以描述，可以展現描寫能力，若能再對物品產生的情感意義多加闡述，也能凸顯展品與未成功的關聯性。

根據今年考題提供的圖文資訊，有廢棄的魚缸、落選的科展、被拒絕的紀念服，或一連串失敗紀錄的照片。曾芬蘭說，由此可知，「未成功的物品展覽會」代表成功的意義除了是失敗，也可以代表「未能實現」、「不完美」、「不滿意」、「不符合原先期待」，學生可以多元取材。

至於今年的考生都寫什麼？曾芬蘭表示，考生取財包含比賽失利、送不出去的卡片禮物、烹飪失敗的餐點、飼養失敗的寵物、不及格的考卷，甚至告白失敗的情書，可以從考生的取材中看見年輕世代的生活面貌跟心情故事。

曾芬蘭也提到，今年題面看起來有「未成功」，看起來是負面意涵，但其實是讓學生從挫敗中反思，正向看待挫折，蘊含很多正面積極的意義。

今年心測中心也選出10篇6級分的範文公開在「國中教育會考」網站（https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html# ）。有考生以「腰帶」為展品，闡述參加武術比賽時，因虛榮而繫上華美卻不利於兵器操作的絲綢腰帶、導致比賽挫敗；也有考生摹寫展櫃裡的「紙製機車」外貿後，具體描述大家庭在傳統生男觀念下的生活情狀；或是以或是以景物全非的書房中，依然堅守櫃子的「塗鴉廢紙」為參展品，描寫幼時獨特的用色風格。 國中教育會考今早公布成績，今年國文寫作測驗題目為「未成功的物品展覽會」，透過圖文資訊引導考生聚焦寫作。圖／取自心測中心網頁

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