20.2萬人報名的國中會考 今天上午8時起開放查成績

有20.2萬人報名的國中會考，今天上午8時起開放查詢成績，查詢網址為： https://cap.rcpet.edu.tw/ 。 但目前全國仍在疫情三級警戒，全國試務會表示，集體報名考生的紙本成績通知單將請各集體報名單位（各國中）先行保管，待降低疫情警戒標準後再行發放，個別報名考生將由考區試務會如期寄送成績通知單。

國中會考成績分A、B、C三等級，加上至多兩個「＋」號的標示。全國試務會8日公告今年會考各科等級加標示與答對題數對照表，各科如要拿A++，國文至多錯二題，比去年少兩題；社會至多錯四題，比去年多一題；自然至多錯兩題，和去年一樣。另外，今年有考英語聽力，數學也有非選擇題，因此無法直接對應答對題數。

另外，今年因應疫情也在6月5、6日舉行國中會考補考及大陸考場，共計625人參加，考生成績也將同步於今天放榜。當考生能力達到各校錄取標準時，將以「外加名額」方式錄取，不影響其他考生權益。

全國試務會今也將寄發成績單，如成績有疑義，申請複查和通知結果日期為6月15至16日。各就學區6月24日至7月1日公告招生名額並開放填志願，7月13日放榜。

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