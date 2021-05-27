南市公版直播4天累計240萬人次 再推第二波課程

台南市教育局因應停課不停學，首創推出公版直播教學課程，為迎戰停課再延長兩周，今天公布第2波公版直播教學課表，以國小為對象，內容包含6大領域8個科目，每天有28至40門課，讓學生一如在學校，多元學習，也歡迎他縣市師生一同觀看學習。

市長黃偉哲表示，做好停課不停學的規畫與準備是種挑戰，南市推出公版直播課程後，老師精彩的教學表現吸引各縣市老師、家長與學生點閱，也造成轟動。學習是永不止歇的工作，每位老師都是孩子終身學習的守護者。

台南市教育局長鄭新輝表示，公版線上直播教學自5月20日播出以來，4天就累計觀看人次破 240萬。新的課表從5月31日起直播，除了國語文、數學、英語、自然與社會科外，新增低年級「全英語主題課程」，以及中高年級的「藝術」、「健康與體育」。

鄭新輝說，統計直播教學4天各領域的觀看人次，以國語文最多，數學和英語次之，顯示「工具性學科」依然是學生和家長的首選。分析發現，國小低年級的點閱率最高，其次是中、高年級，國中相對較少。因中各領域教師有採用同步遠距視訊教學的比例已達95%以上，因此，新的直播教學課表將以國小階段的課程為主軸，並新加入3個科目，讓各領域的學習更為完整。

西門國小校長呂翠鈴表示，與外師協同雙語教學是台南市的強項，新的課表中新增低年級「全英語主題課程」，將會有不一樣的教學風貌，歡迎對全英語主題教學有興趣的低中高年級學生一起來上課。

鄭新輝說，為了兼顧遠距教學品質和學生視力保健，建議老師在進行遠距視訊教學活動設計時，要留給學生眼睛適度休息時間。遠距教學的活動設計，可以在一節課中穿插老師線上講述、學生離線習作、師生互動討論。

授課網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/Index.html 台南市推出公版直播課程反應熱烈，因應停課再延長，再推第二波公版直播課程。

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