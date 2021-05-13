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南一中迎百年辦校友傑出成就獎 李安、翁啟惠…是標竿

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中迎百年校慶，舉辦第15屆校友傑出成就獎。圖／台南一中提供
台南一中迎百年校慶，舉辦第15屆校友傑出成就獎。圖／台南一中提供

南一中於1995年開辦校友傑出成就獎，已辦14屆共選出151位傑出校友，包含已故文學家葉石濤、前立法院長王金平、大導演李安、抗SARS英雄李明亮、中研院士翁啟惠等。過去台南一中校友傑出成就獎都由台南市校友總會主辦，今年適逢百年校慶，在各地校友會的支持下，這屆校友傑出成就獎首次由南一中校方主辦，意義非凡。

台南一中校友人才輩出，許多校友認為，台南一中的校友傑出成就獎競爭激烈，比許多大學的傑出校友獎更難拿。大導演李安於是第一屆傑出校友，他獲獎時提到，南一中的基礎教育非常扎實，讓他建立深厚的文史背景知識，也使他的電影富有人文精神。

臺灣抗SARS英雄李明亮是第4屆得主，學校表示，他在受訪時曾談到，2003年SARS疫情爆發時，雖已卸任衛生署長職務，但行政院長力邀他出馬擔任抗SARS總指揮，上戰場對抗燎原的疫情。他只沉默了5 秒鐘就點頭答應，因為校歌裡「愛吾國，愛吾民，台南一中無負鄭成功」的信念，激勵他要勇於承擔。

前立法院長王金平是第1屆得主，他曾提到，在學時常擔任幹部，因此學習到耐心溝通、與人為善的重要。中央研究院院士翁啟惠是第2屆得主，他曾表示，當年因化學課實驗操作受到老師肯定，讓他充滿自信，也漸漸發現自己的專長和興趣，決定走上學術研究的道路。後來一路從台大讀到美國MIT，成為世界頂尖學者。

台南一中表示，第15屆校友傑出成就獎已開始受理推薦，受理日期至7月30日止，詳細辦法公告在台南一中百年校慶專網，歡迎各地校友踴躍推薦，作為典範學習的標竿。


南一中 SARS 翁啟惠

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