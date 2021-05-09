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剩食變「聖食」 彰化精誠中學惜出2.5萬份愛心餐
彰化精誠中學從前年開始發起 「聖食計畫」，將學校午餐尚未食用、乾淨的食物集中整理，送給人安基金會彰化平安站，至今已累計提供2萬5377份餐點，幫助街友能夠免於飢餓，度過難關。
多數學生志願服務都針對老人與小孩，對街友的了解有限，彰化縣精誠高中三年級學生陳煒翔說，和同學多次在彰化火車站後站看到街友們餐風露宿、饑寒交迫，因看到過去剩下的食物都由團膳公司回收當作廚餘，班上10人在2019年暑假發起「聖食計畫」，希望透過蒐集各班尚未食用的營養午餐，供街友溫飽。
為讓各班能配合蒐集食物，聖食團隊花時間到各班發傳單，宣傳理念，加上學校的幫忙，長時間下來，各班都習慣將剩下的食物集中蒐集，再透過團隊整理分類，有了穩定的食物量才讓計畫得以推行。
陳煒翔去年起也擔任「第30屆寒士吃飽30」義工，親自為寒士服務，他的善舉受到「第21屆保德信青少年志工菁英獎」的肯定，獲頒獎金1萬元，他將獎金捐給人安基金會彰化平安站，以求幫助更多寒士。
陳煒翔目前已考上理想大學嘉藥藥學系，他說，一般人對街友有恐懼，需要更多人理解幫助，希望未來整合大學資源，繼續支持人安基金會寒士服務。
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