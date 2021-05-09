屏東九如國中拳擊隊長拿下全中運冠軍 練拳擊找到自信

屏東縣九如國中拳擊隊成立32年，九年級隊長鄭峻宇從小對自己沒自信，因為哥哥練拳擊，他也跟著加入拳擊隊，在拳擊隊中找到人生舞台，打出好成績，還成功減重，去年底他總統盃拳擊錦標賽拿下冠軍，今年參加全中運拿下第十量級冠軍，他與另兩名拳擊隊員蘇瑋皓、陳昱辰，也將留縣升學念屏東高中，邁向拳擊路。

九如國中拳擊隊今年參加全中運拿下1金、1銀與2面銅牌，是屏東縣拳擊體育訓練項目學校中，獲得獎牌數第一名的學校。

九年級鄭峻宇說，七年級加入拳擊隊，以前他很沒自信，當時身高165公分，體重85公斤，小胖弟身材，現在180公分、70公斤，比賽拿下冠軍，讓他自信心大增。他也善用拳擊技巧，比賽時「切反擊」，閃過對方攻擊，還能打倒對方。

九年級的蘇瑋皓全中運拿下第一量級第二名，這次比賽前夕遇到腰傷，忍痛比賽；九年級的陳昱辰在去年總統盃拿下冠軍，今年全中運拿下第二量級第三名，他說，當初練拳擊，因為住在教練家附近，很愛跑去附近水溝釣魚，他就被教練叫來練拳擊，練出興趣。

九如國中拳擊教練吳三中說，拳擊隊練習強化移地訓練，累積學生們對戰經驗，全中運前大夥住宿兩周集訓，隊員們說，變得更團結了，大夥通力合作一起面對量體重，降體重的飲食控制，達成共同目標。

九如國中校長謝惠如說，感謝教練吳三中、紀志勇會長帶領的家長後援會支持，也期盼學生們能精益求精，找到自己的人生舞台。