推動首部文資法 陳奇祿故居恐也將拆

台大所有的溫州街五十二巷日式官舍掀都更危機，諷刺的是，遭北市文資現勘判不具文資價值的五、七號，其中七號是擔任首任文建會（今文化部）主委陳奇祿住過廿多年的住所，而他正是在居住此期間，推動成功台灣史上第一部文資法。

關注大安區文史的台灣故鄉文史協會指出，陳奇祿在住此期間，從擔任台大考古人類學系主任開始，一路擔任中研院美國研究中心主任、台大文學院院長等，在擔任文建會主委八年期間，擘畫文資法外，也推動文化藝術獎助條例等。

「澄懷觀道：陳奇祿先生訪談錄」書中記載，建築學者夏鑄九指出，當年根本沒有文化資產保存觀念，「文化資產的觀念是陳先生（陳奇祿）引進」。夏鑄九也說，大家最終被陳奇祿學者風範所感動，自動幫忙，「我們終於有了國家的文化政策」。

古蹟學者李乾朗也在該書中讚賞陳奇祿。他回憶，一回討論到日治時代建築，歷史學家林衡道認為價值不高，一向尊敬林的陳奇祿則說，從人類學觀點來看，只要不屬於這個時代且無法複製重現的，應可考慮列入古蹟。李乾朗認為，那這無疑是個轉折點，此後大家對古蹟年代不再那麼嚴苛考量。

不過，陳奇祿故居之前曾被判無文資價值，台灣故鄉文史協會則希望有轉圜空間。唐山書店創辦人陳隆昊說，從文化立場，當然希望能保下這些官舍，希望台大從長計議。