全台首間原住民科技教室 虛擬實境體驗文化

教育部國民及學前教育署補助花蓮特教學校建置全台首間「原住民科技體驗教室」， 透過虛擬實境設備及軟體，讓學生沉浸式體驗原住民族風情與文化慶典等。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓傳統文化與現代科技結合，國教署透過「原住民文化科技動態體驗教室」計畫，補助花蓮特教學校建置全台首間「原住民科技體驗教室」，讓偏鄉學生在學習上無城鄉差距。

國教署說明，「原住民科技體驗教室」以虛擬實境科技體驗教室為主，邀請花蓮在地太魯閣族當代藝術家「那都蘭工作室」，佈展大型編織作品「祖靈之眼」及「貓頭鷹」等傳統技藝，重現原住民族部落編織技藝。

除了傳統文物展現，體驗教室還結合最新的數位科技，如虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的教學運用，配合校本課程「民族多元文化之推動」，透過虛擬實境設備及軟體，讓學生沉浸式體驗原住民族風情與文化慶典等，教室也開放給花蓮縣國高中特教師生申請使用。

國教署提到，為精進教師專業，花蓮特教還成立多個教師跨專業跨校社群，透過應用實務研習，讓教師能走在新興科技時代的教學軌道；希望透過「原住民科技體驗教室」，讓原住民族文化內涵及科技應用滲透到學生的日常學習，提升學生學習興趣，並有助於教師跨專業跨校社群和各種應用實務研習。