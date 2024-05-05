韓國AI數位教科書明年上線 我教育部：AI是下一波課綱研修重點

日前「推動中小學數位學習精進方案」執行秘書、台中教育大學校長郭伯臣率團，偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪韓國，了解韓國推動數位學習的情況。韓國AI數位教科書2025年即將上線，教育部表示，AI科技是下一波課綱研修重要議題，郭伯臣也說，應借鑑國際推動數位學習及AI科技運用的最新經驗與做法。

韓國2023年發表「AI數位教科書推進方案」，規畫在2025年自國小三、四年級、國中一年級及高中在數學、英文及資訊等學科優先導入AI數位教科書，於2028年全面普及，適用至國語、社會、科學、工藝與家政等科目。且韓國國會通過2024年投入約5333億韓元（約新台幣127億元）推動「數位化教育創新計畫」，逐年達到國小三年級至高中三年級載具1:1配置目標。

另外，韓國透過修訂課綱，由政府部門整合AI數位教科書，將其模型標準化，鼓勵產業端協力推展AI數位教科書相關政策，並以教師為中心，強化教師數位能力培訓研習，另透過韓國教育學術情報院完善數位學習基礎建設，蒐集及分析相關學習數據，提供政策決定的基礎。

參訪團也實際進入中小學教學現場觀議課，體驗運用學習載具討論、共編、展現小組成果、測驗。課堂中教師已習慣運用教科書商開發的數位教科書，並可根據數據診斷和檢查學生的學習能力表現。2025年韓國的AI數位教科書正式上線後，更將帶來嶄新風貌。

新竹縣數位學習推動辦公室執行秘書李昆璉表示，韓國立法宣示修正課綱，提供各領域AI教科書發展法制化的基礎，並搭配數位教科書軟硬體規畫及教師培訓課程，讓個人化的適性教育推動更有保障基礎，可以提供教育部未來政策規畫參考。

教育部表示，數位學習及AI相關科技已是下一波課綱研修重要議題，郭伯臣表示，將持續與各國展開數位學習的交流與合作，借鑑國際推動數位學習及AI科技運用的最新經驗與做法。