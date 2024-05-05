新北高中教師聯合甄選開缺116人 吸引4154人報考、錄取率2.8%

新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試，今年開缺116名，較去年增31名，共吸引4154人報名，錄取率約2.8%，較去年略高0.6％。

新北市公立高中教師聯合初試，今分別在新北高中、丹鳳高中及新莊高中3校舉行。今年共開34個科別、116名教師缺額。教育局說，初試採線上報名，具身障身分應考教師初試成績可加10%。體育、專業群科曾有優異表現者，初試有10％至30％的加分機制。

另，今年高中職教師聯招首開設閩南語2名專任老師，且具本土語專業認證者，報考非相關科目初試也有1至2分額外加分；具雙語能力者，如英文檢定達CEFR B2等級以上，或修畢雙語教學專長學分等，報考非英語文科目有2分額外加分；曾獲各縣市特殊優良教師經審查通過，可免去初試直接進複試，而所有加分條件，以增額錄取進複試，今年有294人獲得加分、獲通過優良教師審查，比去年多出近150人。

此外，教育局說，一般學科初試錄取人數為總缺額10倍，專業群科6倍，偏遠及非山非市學校12倍。5月10日晚間8點開放查詢初試成績，應考教師可至新北市教育人員聯合甄選報名系統及新北高中學校網頁登入查詢並下載成績單。

若需成績複查者，5月13日上午8點至12點，向新北高中提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。初試錄取名單將於5月16日晚間8點後公告，不另行發放通知；初試錄取者需在5月19日下午2點至5點親自或委託他人至新北市立海山高中現場報名。