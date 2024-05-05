快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北高中教師聯合甄選開缺116人 吸引4154人報考、錄取率2.8%

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試。圖／新北教育局提供
新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試。圖／新北教育局提供

新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試，今年開缺116名，較去年增31名，共吸引4154人報名，錄取率約2.8%，較去年略高0.6％。

新北市公立高中教師聯合初試，今分別在新北高中、丹鳳高中及新莊高中3校舉行。今年共開34個科別、116名教師缺額。教育局說，初試採線上報名，具身障身分應考教師初試成績可加10%。體育、專業群科曾有優異表現者，初試有10％至30％的加分機制。

另，今年高中職教師聯招首開設閩南語2名專任老師，且具本土語專業認證者，報考非相關科目初試也有1至2分額外加分；具雙語能力者，如英文檢定達CEFR B2等級以上，或修畢雙語教學專長學分等，報考非英語文科目有2分額外加分；曾獲各縣市特殊優良教師經審查通過，可免去初試直接進複試，而所有加分條件，以增額錄取進複試，今年有294人獲得加分、獲通過優良教師審查，比去年多出近150人。

此外，教育局說，一般學科初試錄取人數為總缺額10倍，專業群科6倍，偏遠及非山非市學校12倍。5月10日晚間8點開放查詢初試成績，應考教師可至新北市教育人員聯合甄選報名系統及新北高中學校網頁登入查詢並下載成績單。

若需成績複查者，5月13日上午8點至12點，向新北高中提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。初試錄取名單將於5月16日晚間8點後公告，不另行發放通知；初試錄取者需在5月19日下午2點至5點親自或委託他人至新北市立海山高中現場報名。

教師 教育局

延伸閱讀

2024穿越新北：地方量繪

新北三重賓士追撞機車再撞消防栓 駕駛棄車逃逸現場3人受傷

2024新北電競爭霸戰決賽開打 多款台灣原創遊戲12日前可免費體驗

新北將籌組電競產業總會 盼打造完整產業鏈

相關新聞

新北高中教師聯合甄選開缺116人 吸引4154人報考、錄取率2.8%

新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試，今年開缺116名，較去年增31名，共吸引4154人報名，錄取率約2.8%...

特教巡輔老師稀缺 每天交通補助200元比外送還少

台中6歲以下特教生有3000多人，10年增1倍，市議員陳文政指出，教師交通補助每所100元，一天上限200元，11年未調...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

韓國AI數位教科書明年上線 我教育部：AI是下一波課綱研修重點

日前「推動中小學數位學習精進方案」執行秘書、台中教育大學校長郭伯臣率團，偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪韓國，了解韓國...

馬來西亞高等教育的新興模式

馬來西亞學術鑑定局（Malaysian Qualifications Agency, MQA）於2023年11月7日至8日在馬來西亞沙巴舉辦國際研討會（MQAIC 2023），本次研討會主題為「策劃未來高等教育的品質」（Curating Future Quality for Higher Education）。財團法人高等教育評鑑中心基金會（以下簡稱本會）游光昭執行長受邀擔任MQAIC 2023 國際研討會之講者，並與本會陳毓文處長、呂福興前執行長、侯永琪前執行長與會內同仁組成團隊同行。此行對於本會了解國際品質保證趨勢有許多助益，本文將簡介MQAIC 2023中所介紹之馬來西亞高等教育的新興模式，如：生活實驗室（Living Lab）、強調永續理念的大學、工業公園中的產學合作、虛擬實習以及MQA推動之彈性學習等，以資各界先進參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。