快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

全國學生舞蹈比賽聯合展演 23校團隊獻藝

中央社／ 台北5日電

為推廣「全國學生舞蹈比賽」成果，主辦學校台灣師範大學將於今天下午2時、7月9日晚間7時分別在北區、南區舉行聯合展演，共23校參與演出，提供學生圓夢的舞台

教育部今天發布新聞稿指出，第3屆「悅舞漫飛─113年全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演」分別於今天下午2時在台灣藝術大學台藝表演廳、7月9日晚間7時在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院舉行，邀請112學年全國學生舞蹈比賽中獲得最佳舞技、最佳編舞、特優等23校的團隊參與演出。

參與展演活動的舞蹈類型包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，在民俗舞展演作品中，台東高商的「竹‧禮」，從原住民族的傳統素材中編創出不同以往的表現；宜蘭縣羅東國中的「精武會」，則以舞蹈的線條美，表現武術的勁與力。

古典舞著重表演者的氣勢與肢體俐落的表現，台南市歸仁國中的「仕俑如夢」，呈現漢畫像磚石中的千姿百態，在靜止的畫面中依舊是充滿著舞蹈的動態；基隆市成功國中的「荳蔻華年」，以細膩的舞態，譜出純粹性的身段之美。

在現代舞展演作品中，台南市中山國中的HOME，以舞蹈作品探討現代家庭夫妻間的家庭議題；台北市北安國中的作品「拚桌」則以肢解桌面及桌腳，呈現道具的多功能運用。

教育部表示，「悅舞漫飛─113年全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演」分別在今天、7月9日辦理北區及南區場次，期待未來促成更多專業場館響應，給予孩子圓夢的舞台，提供民眾參與藝術活動的管道，推廣舞蹈教育理念。

團隊 現代舞 舞台

延伸閱讀

國際空中藝術錦標賽好手齊聚 盼將空中舞蹈推向奧運

陳揆視察台水草屯淨水場新建工程 慰勞施工團隊

傳準數位部長提前下指令 吳思瑤：新舊閣員交接很重要

諷「A哀」內閣新生訓 許宇甄：別學前朝當立院吵架王

相關新聞

韓國AI數位教科書明年上線 我教育部：AI是下一波課綱研修重點

日前「推動中小學數位學習精進方案」執行秘書、台中教育大學校長郭伯臣率團，偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪韓國，了解韓國...

新北高中教師聯合甄選開缺116人 吸引4154人報考、錄取率2.8%

新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試，今年開缺116名，較去年增31名，共吸引4154人報名，錄取率約2.8%...

特教巡輔老師稀缺 每天交通補助200元比外送還少

台中6歲以下特教生有3000多人，10年增1倍，市議員陳文政指出，教師交通補助每所100元，一天上限200元，11年未調...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

馬來西亞高等教育的新興模式

馬來西亞學術鑑定局（Malaysian Qualifications Agency, MQA）於2023年11月7日至8日在馬來西亞沙巴舉辦國際研討會（MQAIC 2023），本次研討會主題為「策劃未來高等教育的品質」（Curating Future Quality for Higher Education）。財團法人高等教育評鑑中心基金會（以下簡稱本會）游光昭執行長受邀擔任MQAIC 2023 國際研討會之講者，並與本會陳毓文處長、呂福興前執行長、侯永琪前執行長與會內同仁組成團隊同行。此行對於本會了解國際品質保證趨勢有許多助益，本文將簡介MQAIC 2023中所介紹之馬來西亞高等教育的新興模式，如：生活實驗室（Living Lab）、強調永續理念的大學、工業公園中的產學合作、虛擬實習以及MQA推動之彈性學習等，以資各界先進參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。