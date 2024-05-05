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數位學習與AI將成課綱研修重點 教育部借鑑國際

中央社／ 台北5日電
韓國規劃於2025年在中小學導入AI數位教科書，教育部今天表示，數位學習及AI科技已是下一波課綱研修重要議題，將借鑑國際經驗與做法，擘劃國內數位教育政策。示意圖／美聯社
韓國規劃於2025年在中小學導入AI數位教科書，教育部今天表示，數位學習及AI科技已是下一波課綱研修重要議題，將借鑑國際經驗與做法，擘劃國內數位教育政策。示意圖／美聯社

韓國規劃於2025年在中小學導入AI數位教科書教育部今天表示，數位學習及AI科技已是下一波課綱研修重要議題，將借鑑國際經驗與做法，擘劃國內數位教育政策。

教育部發布新聞稿指出，為接軌國際推動趨勢及教學現場經驗，教育部由推動中小學數位學習精進方案執行秘書郭伯臣率團偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪韓國，深入瞭解韓國推動數位學習的政策、實施、產學合作等作法，雙方進行產官學研等方面經驗分享。

韓國於2023年發表「AI數位教科書推進方案」，規劃2025年自國小三、四年級、國中一年級及高中在數學、英文及資訊等學科優先導入AI數位教科書，並逐年擴大於2028年全面普及（國小三年級至高中三年級）。

教育部則積極打造數位與AI教育的學習環境，2017年推出數位學習平台「教育部因材網」，結合課綱內容與AI技術，助適性化教學；2022至2025年推動中小學數位學習精進方案，總計投入新台幣200億元，運用於數位內容充實、行動載具與網路頻寬補助等計畫；2023年更結合ChatGPT技術，由因材網提供學科領域及通用型學習機器人。

新竹縣數位學習推動辦公室執行秘書李昆璉提到，韓國立法宣示修正課綱，提供各領域AI教科書發展法制化的基礎，搭配數位教科書軟硬體規劃及教師培訓課程，讓個人化的適性教育推動更有保障基礎，可提供教育部未來政策規劃參考。

教育部表示，數位學習及AI科技已是下一波課綱研修重要議題，將持續與各國展開數位學習交流與合作，邀國際專家來台合作或赴國外考察，借鑑國際推動數位學習及AI科技運用最新經驗與做法，擘劃國內數位教育政策。

教科書 教育部

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