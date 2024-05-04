台北科學日10周年 磁力懸浮裝置提升民眾科普素養

2024年「台北科學日」今年邁入10周年活動，上午在國立台灣師範大學公館校區登場。今年主題聚焦「未來台北．玩轉科學」，共設計58個闖關攤位以及大師科學秀，今年開幕科學秀則展示「磁來運轉」磁懸浮旋轉裝置，讓民眾體驗磁力效應。

台北市副市長林奕華致詞時表示，10年前擔任台北市教育局局長時，在兒童月及各項活動中開始帶入科普教育，從做中學和科普閱讀，希望學生們不要害怕科學，更能發現生活中充滿科學原理，進而喜歡科學。

林奕華表示，今年活動正式邁入第10屆，除了養成學生的科普知識、為國家培養優秀頂尖科學人才，更是台灣立足國際的重要軟實力。

台師大理學院院長陳界山則表示，台北科學日藉由動手實作的科學博覽會，將自然科學、數學、資訊與科技活動融入社區生活，每年都是親子同樂、體驗科學趣味活動的場合，以提升民眾的科普教育素養。

另外，今年開幕科學秀展示一「磁來運轉」裝置，透過高速旋轉磁浮裝置，讓大球彷彿浮在半空中。其原理為浮子結合大球，當浮子旋轉時一同帶動大球旋轉，儘管排除浮子的垂直運動，但轉子在高速運轉下產生磁場與浮子間的力矩，仍使浮子隨著轉子一起旋轉。

台北科學日計畫主持人、台師大物理系教授蔡志申說，裝置由「轉子」和「浮子」組成，轉子是裝在馬達上的磁鐵，極軸與轉軸互相垂直，透過轉子的高速旋轉創強大磁場；浮子是另一個磁鐵，其極軸平行於旋轉軸，浮子被放置在轉子的磁場中，就能夠懸浮和旋轉。

今年台北科學日共58個攤位，由北市各學層及台師大師生籌備，帶來多種科學體驗和應用實例。蔡志申也說，10年前兒子第一次參加台北科學日，從頭玩到尾，去年兒子剛上大學，和同學一起開發「空氣壓縮砲」，飛得比理學院大樓還高，昨天兒子也來志工，歡慶20歲生日。身為科學教育工作者，希望大眾都能歡樂學習、玩轉科學。