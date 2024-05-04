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南華大學校長林聰明下周退休 新校長是這位副校長

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣南華大學新校長，將由曾任教育部體育署署長、國立體育大學校長的副校長高俊雄接任。圖／取自南華大學網站
嘉縣南華大學新校長，將由曾任教育部體育署署長、國立體育大學校長的副校長高俊雄接任。圖／取自南華大學網站

少子化衝擊，多所私立大專校院退場，嘉義縣稻江科技暨管理學院退場，大同技術學院也將在7月退場；佛光山星雲法師生前創辦的南華大學，不畏少子化，在校長林聰明帶領下突圍創新，林聰明任職11年多，7日屆齡退休，將由曾任教育部體育署署長、國立體育大學校長的副校長高俊雄接任，定7日辦理新卸任校長交接典禮。

南華大學說，林聰明任職校長11年多以來，以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色發展，帶領南華大學飛躍成長並持續穩定發展，歷年來獲國內外多項獎項肯定，榮退後，獲學校董事會聘為「名譽校長」及「佛光山教團系統大學副總校長」。

新任校長高俊雄博士，曾任教育部體育署署長、國立體育大學校長，學術跟行政經驗非常豐富，曾獲「行政院一等服務獎章」。高俊雄將秉持創辦人星雲大師辦教育的理念，承襲林聰明的根基，以「南華更卓越、師生更健康、三好更普及」的目標，帶領南華向前邁進，並能更加茁壯、放光。

南華大學卸任、新任校長交接典禮，定7日上午10點半在南華大學中道樓國際會議廳舉行，林聰明7日屆齡退休，由現任副校長高俊雄接任校長，卸任、新任校長交接典禮由佛光山住持心保和尚監交。

嘉縣南華大學校長林聰明任職11年多，7日屆齡退休，榮退後，獲學校董事會聘為「名譽校長」及「佛光山教團系統大學副總校長」。圖／取自南華大學網站
嘉縣南華大學校長林聰明任職11年多，7日屆齡退休，榮退後，獲學校董事會聘為「名譽校長」及「佛光山教團系統大學副總校長」。圖／取自南華大學網站

佛光山 南華大學 體育

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