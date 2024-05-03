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聯經出版50周年 細談各種之最 「這本書」定價近百萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
聯合報系董事長王文杉，出席聯經50周年、「聯合文學」雜誌40周年社慶酒會。記者林澔一／攝影
聯合報系董事長王文杉，出席聯經50周年、「聯合文學」雜誌40周年社慶酒會。記者林澔一／攝影

聯經出版今舉辦50周年社慶酒會，聯經旗下的「聯合文學雜誌」也歡慶40周年，藝文界500人齊聚。酒會上回顧50年來的「聯經之最」，包括定價最貴的書是「明清檔案」，定價為新台幣90萬7200元，銷售量最高單本書是李家同的「讓高牆倒下吧」、近50萬冊，刷次最多為94刷的「千江有水千江月」，頁數最多的書是2007頁「家庭醫學百科全書」，而貢獻最多字數的作者是錢穆，約1700萬字。

聯經出版董事長王文杉表示，50年前的台灣，經濟正要起飛，文化卻未同步發展，當時的聯合報系創辦人王惕吾認為報紙只有一天生命、學術著作的價值卻能永遠存在，而特地選在5月4日成立聯經，是想透過出版承續五四精神，期盼聯經出版有長遠價值的著作，開拓知識與文化的傳播。

王文杉說，經過半個世紀，聯經出版了7500作家、8000種書，累計銷售量超過4000萬冊，有300多座玉山之高。他要代表聯經向作者、合作夥伴、讀表達感謝，也喜悅得以一同見證一家人文精神為主的出版公司，在台灣和華文世界廣大讀者的支持下，可以從50年前走到今天。他首先要向作家致敬，將其一智慧結晶託付給聯經，也感謝每一位讀者給予的信任，讀者買書、看書，聯經才有了連結的力量。

王文杉表示，出版是累積事業，他也感謝每一代聯經人過去的努力，為聯經奠定良好基礎，也期待新一代聯經人面對當前挑戰，不要失去勇氣，繼續發揮創意、開創更多可能，繼續發揮連結的力量，鍛造出更多經典，讓聯經邁向下一個50年。

聯經出版公司發行人林載爵說，許多出版社在1970年代相繼成立，為台灣出版產業注入新活力，成為此後台灣政治、社會經濟發展重要的一股力量，50年來聯經跟出版同業共同參與了台灣的民主化、多元化，盡到了出版責任，也貢獻出版的力量。

林載爵指出，1970年代適逢台灣經濟起飛，聯經從創立開始，出版大量經營叢書、企管叢書、財經文庫等，引介企業經營理念，因此聯經出版的第一本書為「投資新機會」，聯經也將譯介西方思想當作核心工作，為1980年代台灣開展的民主化運動提供重要思想資源，聯經也重視文化傳承跟創新，除整理古代文獻，也透過傑出學術作品傳達學者的創新觀點，為傳統做新的詮釋。

林載爵說，近年在大環境變化下，聯經投入數位閱讀、出版、線上課程等，為新的出版方向做了很多努力，但不論閱讀載具如何變化，提倡人文精神、守護人文價值都是聯經不變的堅持。

酒會上，由知名樂評人焦元溥擔網主持人，並帶領大家回顧50年來的「聯經之最」。其中，聯經出版過定價最貴的書是「明清檔案」，全套324冊，定價為新台幣90萬7200元，引起現場驚呼連連，焦元溥說，這本聯經定價最貴的書，去年還賣出了最後的兩套。

銷售量最高的單本書是李家同「讓高牆倒下吧」近50萬冊。刷次最多的書是「千江有水千江月」有94刷、22萬冊。貢獻最多字數的作者是錢穆，曾出版「錢賓四先生全集」一套54冊，約有1700萬字，牟宗三全集1200萬字、顧頡剛作品950萬字，胡適、高陽、余英時等大家也都有450萬字以上作品在聯經出版。

而第一本書籍出版時年紀最大的聯經作家是廖運潘，94歲出版第一本書「茶金歲月」，現在97歲的他為新書做了10次以上的校稿。書籍出版時年紀最小的是譯者黃可凡，11歲時翻譯「夏綠蒂的網」至今依然暢銷；在聯經出版過最多漫畫作品的是國寶漫畫家劉興欽，共88本，劉興欽與廖運潘今天都特別出席酒會，為現場增添了溫馨。

酒會中，林載爵也公布聯經今年的大型出版計畫，如「聯經中國史」、「源氏物語」新譯本、「追憶似水年華」新譯本、「臺灣原住民文學選集」、「亞洲人物史」、「思想」期刊50期等。

聯經50周年、「聯合文學」雜誌40周年社慶酒會，昨天藝文界人士共五百人齊聚，場面盛大。記者林澔一／攝影
聯經50周年、「聯合文學」雜誌40周年社慶酒會，昨天藝文界人士共五百人齊聚，場面盛大。記者林澔一／攝影

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