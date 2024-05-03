特教資源班、巡輔班師生比統一規範 估增2550師

教育部今天正式修法，對各級學校集中式特教班、分散式資源班、巡迴輔導班的師生比，設置全國統一規範，評估至少增加2550名教師，採逐年增聘，中小學預計117年8月達成目標。

政府近年推動融合教育，讓障礙程度較輕的特教生到普通班級上課。然而，分散式資源班、巡迴輔導班過去缺乏統一的師生比規範，讓教育團體詬病。立法院教育及文化委員會於去年4月審議特殊教育法時附帶決議，要求以「1比8」的師生比為目標，在5年內達成。

教育部今天宣布修正「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」，明定分散式資源班及巡迴輔導班的班級學生人數。學前教育階段為1比15，國小1比10，國中1比8，高中1比15。

教育部解釋，學前教育（幼兒園）的特教師是提供「間接服務」，擇定部分時間進入有安置身心障礙學童的班級，與既有的教保人員合作。目前普通班每班安置1到3名身障幼兒，特教師入班時，不會同時服務15名幼兒。

國小與國中階段，特教師會直接對學生進行教學，教育部考量基本授課節數、學生分組情形，分別訂出1比10和1比8的師生比。

高中階段，特教師教學以特殊需求領域課程為主，較少進行學科教學，因此規範高級中等教育階段師生比為1比15。

教育部表示，統一規範師生比後，評估全國學前教育階段約需增加1000名教師，國小階段約900名，國中階段約450名，高中階段約200名，合計至少2550名教師。

教育部評估每年特殊教育教師師資培育量，國小、國中及高中預定民國117年8月達成師生比目標，幼兒園預定120年8月。教育部也擬出配套措施，逐年增加特殊教育教師培育量、協助各縣市政府優先調降師生比較高的學校，並將辦理情形納入一般性補助款考核。

另外，現行學校只能進用時薪制特教學生助理員，為提升勞動條件、增加留任意願，修法後開放進用月薪制助理員，並可由各主管機關統籌調度到學校、幼兒園服務。