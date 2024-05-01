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國中小獎懲準則遭指廢制服 教部：民主參與訂服儀

中央社／ 台北1日電

國教行動聯盟今天指最新公布的「國民小學及國民中學學生獎懲準則」不能懲處，形同廢除制服。教育部則解釋，服儀規定已施行多年，須循民主參與方式訂定，且學校仍可輔導管教。

教育部於4月30日公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則（以下稱準則）」，針對違反服裝儀容、情感關係及違反學生在校作息規定的管教懲處，訂定全國一致性規範。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，質疑準則第10條規定，學校對違反服裝儀容規定的學生「不得加以懲處」，形同變相廢除制服和服儀規定。

對此，教育部今天傍晚以文字回應中央社，學校不能懲處，但可採取適當的輔導或管教措施。且這項規定不是新的，在民國109年8月頒布的「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」及「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」就是這麼規定。

按照行之有年的規定，國中小須設置服裝儀容委員會，透過公聽、說明會、問卷調查等民主參與方式，廣納學生和家長意見，進而訂出服儀規定。

違反服儀的學生，學校可採適當且合乎比例原則的輔導管教措施，包括正向管教措施、口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省及靜坐反省。

小學 服儀 服裝

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