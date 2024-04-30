「從拉斐爾到梵谷」52件大師真跡 奇美博物館布展超級小心

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」將於5月2日開展，館方會同英國國家藝廊館員完成布展，由於每件作品都是珍貴的大師真跡，過程中每個步驟都要謹慎。

奇美博物館臉書粉專發文指出，館內員工上週起就和來自英國國家藝廊的館員一起布展工作，有如關進與世隔絕的時光屋，不接電話也不看訊息，除了午餐時間以外都不見人影，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，首次有國外博物館員一起布展。

館方人員指出，畫作運輸時會放在特製木箱中，由於每件作品都是大師們的珍貴畫作，布展過程特別慎重，從每個畫作木箱移動開始就非常小心，在作品開箱時，英國國家藝廊修復師與奇美博物館修復師會立刻開啟偵探模式，以紀錄畫作與畫框細節文件檢視每件作品，確認畫作狀態。

奇美博物館指出，確認作品情況無虞後，根據每件作品不同狀況，英國修復師會現場說明作品持拿與上牆方式，每個小動作都需要反覆確認後才能進行，每個步驟都不能掉以輕心，全程以最小心謹慎態度，完成52件作品布展作業。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦的從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，被譽為「台灣最高規格西洋畫展」，展出包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作，展期自5月2日至9月1日。

館方推出早鳥優惠票在3月1日開賣3分鐘內完售，3月11日開放5、6月一般票預購，官網約3萬張票開賣2小時左右完售，館方於是決定延長週末展出時間到晚間8時，並於4月8日提前開賣全展期票券，目前仍有餘票，為維持觀展品質，購票需指定日期、場次，全票新台幣550元、優惠票450元。