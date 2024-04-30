台積心築藝術季 聊齋結合台中驛打造文學世界

台積電文教基金會舉辦的「2024台積心築藝術季」今天開幕，將古蹟台中驛結合蒲松齡的文學作品「聊齋志異」舉辦文學互動展，讓民眾進入文學的世界。

開幕活動今天在台中驛鐵道文化園區（舊火車站）舉辦，會中開箱導覽互動展，台積電文教基金會董事陳健邦、台中市文化局長陳佳君、「聯合文學」雜誌總編王聰威、台中國家歌劇院副總監汪虹等人皆出席。

陳健邦表示，藝術季舉辦迄今進入第21屆，透過藝企合作，持續為台積電建廠所在地的城市挹注藝文的活水，今年藝術季以「跨越」作為主題，透過文學、音樂及戲劇的藝術團隊，具體呈現「藝術」即是「跨越」的概念。

除了藝文活動，基金會也邀請「聯合文學」雜誌呼應今年主題，策畫「聊齋─不真之真，承接人世」文學互動展，以活潑有趣的手法轉化經典文本，並結合台中驛的巴洛克建築古典氛圍，讓觀賞者進入到古典文學的世界。

王聰威指出，特展包含認識聊齋、羅剎海市、鬼異及狐狸共4個展區，團隊以創意手法，包含扭曲鏡面反射、紙窗的窺視以及狐狸原型的心理測驗，呈現蒲松齡筆下羅剎海市、聶小倩、畫皮、醜狐等8個經典故事，展出至5月20日。

陳佳君提到，感謝基金會今年以台中驛作為「聊齋」特展場域，透過展覽、講座、市集及魔術劇場演出安排，相信不僅能讓原本只存於書本的鮮活故事躍然於上，更能賦予新時代的意義。

另外，藝術季並有講座、音樂會、劇團、布袋戲、傳統戲曲等藝文活動，在台中、新竹、台南等地舉辦，活動詳情可上「2024台積心築藝術季」官網查詢。