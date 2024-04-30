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陽明交大六家古蹟群蓋樓 反對連署逾2千

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰巫鴻瑋李芯／連線報導
圍繞陽明交大客家學院的歷史建築六張犁大夫第為過去六家聚落核心，周圍高樓林立，周邊綠地環境幽美宛如城市中央公園。記者巫鴻瑋／攝影
圍繞陽明交大客家學院的歷史建築六張犁大夫第為過去六家聚落核心，周圍高樓林立，周邊綠地環境幽美宛如城市中央公園。記者巫鴻瑋／攝影

國立陽明交通大學以產學合作之名，將在竹北六家校區興建群聯電子研發大樓，由於校務基金管理委員會議與校務發展委員會議已通過，引發校區師生強烈反彈，發起連署，指校區「涉及古老聚落與文化資產保護價值」，校方作法有如「在近300年的古蹟群中插下一把利刃」，連署人數已2千多人。

陽明交大與群聯電子也發出5點聯合聲明，指推動過程會審慎嚴謹，不會破壞客家古蹟群，影響古蹟群維護及保存，並會積極參考各學院、專家及相關賢達人士建議，凝聚各界共識後，再決定後續推動。

客家學院15位師生前晚發起連署，反對陽明交大以產學合作之名強推客家學院校區興建商辦大樓案。連署聲明指出，六家校區具以客家文化教育發展為主的歷史脈絡，還保留了國家三級古蹟「問禮堂」等歷史建物，但校方為群聯電子解決企業辦公室四散竹北且租金昂貴之慮，以產學合作之名，在六家校區興建辦公大樓，以40年為期，企業具70%面積優先使用權並繳納租金予學校，僅30%面積由陽明交大使用。

連署共同發起人之一、陽明交大人社系教授連瑞枝說，六家校區名義上為交大校地，實為六家古厝，是全世界少有坐擁文化資產聚落的學院型校區，客家學院老師幾都持反對態度，但校方高層多次派員溝通，依舊無視老師們反對意見強推此案。

「校方高層強硬要蓋研發大樓，完全是不了解六家校區的歷史背景。」連瑞枝說，一旦5月28日校務會議通過備查即代表通過此案，老師們為之氣結，決定攜手發出連署，盼擋下此案。

對此，陽明交大與群聯電子聯合聲明表示，企業出資在六家校區興建產學研發大樓，共創校區學術研究、未來AI應用以及科技產業發展。

聲明也指出，此案推動過程會審慎嚴謹，依有關法規程序評估，不會破壞客家古蹟群及影響到古蹟群的維護及保存。大樓完成後，建物所有權歸屬學校，再依學校規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業，並無擅自以遠低於市價將此特殊校地交予企業使用。

古蹟 客家文化 陽明交大

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