陽明交大六家古蹟群蓋樓 反對連署逾2千

國立陽明交通大學以產學合作之名，將在竹北六家校區興建群聯電子研發大樓，由於校務基金管理委員會議與校務發展委員會議已通過，引發校區師生強烈反彈，發起連署，指校區「涉及古老聚落與文化資產保護價值」，校方作法有如「在近300年的古蹟群中插下一把利刃」，連署人數已2千多人。

陽明交大與群聯電子也發出5點聯合聲明，指推動過程會審慎嚴謹，不會破壞客家古蹟群，影響古蹟群維護及保存，並會積極參考各學院、專家及相關賢達人士建議，凝聚各界共識後，再決定後續推動。

客家學院15位師生前晚發起連署，反對陽明交大以產學合作之名強推客家學院校區興建商辦大樓案。連署聲明指出，六家校區具以客家文化教育發展為主的歷史脈絡，還保留了國家三級古蹟「問禮堂」等歷史建物，但校方為群聯電子解決企業辦公室四散竹北且租金昂貴之慮，以產學合作之名，在六家校區興建辦公大樓，以40年為期，企業具70%面積優先使用權並繳納租金予學校，僅30%面積由陽明交大使用。

連署共同發起人之一、陽明交大人社系教授連瑞枝說，六家校區名義上為交大校地，實為六家古厝，是全世界少有坐擁文化資產聚落的學院型校區，客家學院老師幾都持反對態度，但校方高層多次派員溝通，依舊無視老師們反對意見強推此案。

「校方高層強硬要蓋研發大樓，完全是不了解六家校區的歷史背景。」連瑞枝說，一旦5月28日校務會議通過備查即代表通過此案，老師們為之氣結，決定攜手發出連署，盼擋下此案。

對此，陽明交大與群聯電子聯合聲明表示，企業出資在六家校區興建產學研發大樓，共創校區學術研究、未來AI應用以及科技產業發展。

聲明也指出，此案推動過程會審慎嚴謹，依有關法規程序評估，不會破壞客家古蹟群及影響到古蹟群的維護及保存。大樓完成後，建物所有權歸屬學校，再依學校規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業，並無擅自以遠低於市價將此特殊校地交予企業使用。