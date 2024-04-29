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2024台灣工藝獎徵件 創作獎細分美術組與設計組

中央社／ 台北29日電

鼓勵工藝產業多面向，台灣工藝獎即起開放徵件，國立台灣工藝研究發展中心今年將「創作獎」細分為「工藝美術組」與「工藝設計組」，以符合現行創作型態。

台灣工藝獎轉型自工藝中心辦理28年的「台灣工藝競賽」，此競賽於2023年更名，並擴大獎掖範疇，以創作獎及協作獎呼應當代思潮；創作獎今年再進一步分設工藝美術組與工藝設計組。

工藝中心表示，「工藝美術組」徵求以材質、技法、造型或以獨特理念等為表現目的之創作品；「工藝設計組」徵求具量化生產及銷售可能性的工藝設計品，每人得以個人或團體代表人身分提出1件近3年之新創作品，擇一組別參賽。

協作獎去年首設，獎勵長期致力於提供良好創作環境或資源的協力者或事件，或具有將工藝導入社會經濟循環理念者，包含提供知識、技術、場域、資本、其他支持資源、研究及推廣等實踐行動。

工藝中心表示，台灣工藝獎總獎金達新台幣332萬元，創作者除能獲得榮譽肯定，也有獎金作為後續創作實質支持，並由工藝中心納入優先輔導參與國內外展會、國際駐村、線上與實體行銷通路推展等後續扶植方案的重點對象。

2024年台灣工藝獎（Taiwan Craft Award）即日啟動徵件至6月13日止。

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