客家學院師生反建商辦 陽明交大：不會破壞古蹟群

陽明交大客家學院師生發起連署，指竹北六家校區涉及古老聚落與文資保護價值，反對校方在此興建商辦；陽明交大校方今天回應，會審慎依法規評估，不會破壞古蹟群及影響文資維護。

陽明交通大學客家學院師生昨晚發布新聞稿指出，陽明交大校方與群聯電子擬以產學合作之名，在客家學院所在的竹北六家校區興建辦公大樓，此地涉及古老聚落與文化資產保護價值，師生嚴正反對校方以產學合作之名興建商辦大樓。

陽明交大客家學院師生提到，竹北六家校區非一般校地，在高鐵特區土地徵收背景下，林氏家族以保存客家文化及鼓勵教育為旨，由縣政府以象徵性價格將此區贈給學校成立客家文化學院，客家文化學院深受此託付，也承諾守護在地文化與社區連結。

陽明交大客家學院師生表示，竹北六家校區名義上為校地，實則為六家古厝群，與附近的新瓦屋群落、東興圳保護區等形成傳統饒平客家聚落，見證台灣農村從農業、農工混合、工商及都會化後的歷史意義與文資保存價值，是台灣都市發展地景中保存相對完好的文化聚落與水圳保護區，也是全世界少有坐擁文化資產聚落的學院型校區。

對於校方打算在竹北六家校區興建辦公大樓，客家學院師生認為，猶如在近300年古蹟群中插下一把利刃，不僅未事先與客家學院師生取得共識，也未對周邊文化資產及環境影響進行嚴謹評估；基於守護文化資產的承諾、維護校園民主的精神，客家學院師生也發起連署，反對陽明交大與群聯電子合議在客家文化學院校區興建商辦大樓。

陽明交通大學與群聯電子股份有限公司今天發表聯合聲明書指出，學校基於推動產學合作目的，由企業出資在竹北六家校區興建產學研發大樓，由雙方利用此大樓空間進行產學合作，共創校區學術研究、未來的AI應用及科技產業發展。

聯合聲明提到，校方長年來推動校園永續發展，此合作案也在此理念下進行，寄望對六家校區客家文化歷史價值的保存與永續發展盡一份心力；合作案推動過程會審慎嚴謹依法規程序評估後，配合周邊文資及環境進行整體規劃建設，不會破壞客家古蹟群及影響古蹟群維護與保存。

聯合聲明也表示，產學研發大樓完成後，建物所有權歸屬於學校，依學校規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業；後續將積極參考各學院、專家及相關賢達人士建議，審慎評估溝通，等凝聚各界共識後，以決定後續推動。