教團批教部 「草案邏輯錯亂」

教育部日前預告「高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法」修正草案，其中在分散式資源班（資源班）生師比修正中，出現幼兒園資源班生師比竟比一般生師比還高的情況。幼教特教老師認為，明明是特殊生班級，老師需付出更多關注和心力，資源班和普通班生師比的邏輯根本錯亂。

全教總特教委員會主委鍾正信指出，一般幼兒園生師比在去年已宣布調降到十二比一，若按特教人員進用辦法草案，幼兒園資源班生師比卻是十五比一，等於比一般老師多帶三名園生。

全教總副秘書長兼幼教主委楊逸飛表示，過去覺得資源班僅是提供特教生間接服務，如諮詢，但隨著特殊教育朝向精緻化與個別化發展，資源班老師已不再僅提供諮詢，也會根據學生需要設計個人適合的課程，必要時還需要進行協同教學，以及定期與家長溝通。

楊逸飛表示，現在的資源班教育已經不同，必須翻轉過去的思維，更貼近學生的學習權益。教育部設計生師比時，也要重新思考教學現場，不然明明是特殊生的班級，但是教師服務的特殊生人數卻比一般生多，邏輯上就顯錯亂。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，私幼大多沒有專屬的特教班或者資源班，若班級有特殊兒，依據孩子輕重程度，可減招一到三名。

教育部解釋，巡輔班和資源班是由學前特教教師於部分時間進入普通班，針對身心障礙幼兒及教保服務人員提供跨專業諮詢、幼兒需求評估及課程調整策略等間接服務，並得依幼兒需求提供教學服務。普通班內通常安置一至三名身心障礙幼兒，並非同時段同時服務十五名幼兒。