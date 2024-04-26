文大遭控欲違法變更教職員薪資 高教工會向教育部檢舉

高教工會今天表示，文化大學高層日前以「遵守董事會決議」為理由，試圖違法變更教職員薪資，欲將數十年來均屬於薪資的固定1.5個月年終改為考績式核發，但根據私立學校法以及文大捐助章程，董事會僅能監督校務但不得干預，為此，工會已正式向教育部檢舉。且董事會給校長年薪400萬元，卻片面變更教職員薪資，教職員對違法決議無法接受。

高教工會表示，今年3月初，文大校長王子奇對校內一級主管發出「因應113年年終獎金將納入績效評估」公文，明確表示將片面變更教職員勞動條件，且是依照「112年12月30日第19屆第17次董事會決議」辦理。

但高教工會指出，長期以來，文大教職員年終獎金均載明於教職員手冊中的「薪資」項目，給予每年1月1日至12月31日均在職者發給1.5個月年終工作獎金，由此可知「年終工作獎金」歷來均屬於薪資的一部分，發放條件僅與教職員在職與否有關。

高教工會表示，文大向來無其他法規規定年終工作獎金要做出差異化，因此變動年終獎金，屬於對教職員重大勞動條件變更，應以「勞雇雙方合意」為前提，但若校方是為了要拚招生，應該另設立獎金激勵員工，而非將年終考績化、損害教職員既有的薪資。

文大近年遇上少子化招生瓶頸，但高教工會也指出，文大教職員並非不願共體時艱，根據先前工會問卷調查，教職員都同意只要機制公平、民主，都願意和學校共渡難關，9成以上教師願配合招生活動，超過6成職員甚至表示願配合由校長、一級主管帶頭共同調降年終獎金，但如今董事會給予校長年薪400萬元高薪，卻片面變更教職員薪資，教職員對違法決議無法接受。

高教工會已向教育部提出檢舉，也同步呼籲，由於涉及上千名文大教職員重大勞動條件變更，將依法正式要求與校方協商。

文大校方則表示，學校現階段以教學品質精進、促進學生就業競爭力提升為首要目標，在合乎情理法情況下推動各種類型的精進方案。除此之外暫無回應。