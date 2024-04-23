最受歡迎的「師大小大師」夏令營推薦！多元主題好好玩、好好學、激發潛能

暑假即將到來，如何為孩子安排一個充實又精彩的假期？臺師大進修推廣學院推出多元主題、豐富又有趣的「師大小大師」夏令營，滿足各年級、不同興趣喜好的學生，讓學習不一樣！

圖／臺師大進修推廣學院提供

「師大小大師」首度引進美國賓州州立大學教授開發的「深度討論」Quality Talk教學法，帶領孩子藉著「說話/討論」，提升思辨與表達能力，「Let's Talk Quality 自然提問 從容表達」課程，藉由分組討論、辯論與決策，提升小朋友說話的自信度！「語文挑戰：說故事練思辨」能說出動聽的故事，以策略促進思辨能力，訓練聆聽、對話說服與激發創意，以媒體與科技融入教學，善用AI科技協助語文學習。

全新開班的還有「LOHAS—師大樂活小EMBA班」，讓小朋友化身樂活探險家，從「食、衣、住、行、育、樂」五個面向，培養孩子的覺知，學習「健康與永續的生活方式」。「時尚玩咖—未來菁英生活體驗營」由師大師資群共同開設，帶領孩子體驗五星級飯店下午茶、高爾夫揮桿之旅，從觀察到實踐，培養自信，找到未來菁英的生活路徑，並在元宇宙世界創造虛擬自我，踏上關於成長和發現自我的奇妙歷險。

圖／臺師大進修推廣學院提供

對科學有興趣的小朋友，「科學小大師—科學眼看世界」絕對能開啟你的科學腦，透過理論和紮實的基礎架構，由淺入深引發你對科學的想像，在實驗中思考，進而培養解決問題的能力。身處AI時代，當然也要學習如何與AI共同協作，「未來構想者：AI創生」帶領小朋友認識生成式AI的原理和應用，培養資訊科技與AI素養，擁抱瞬息萬變的數位時代。

對科學有興趣的小朋友，「科學小大師—科學眼看世界」絕對能開啟你的科學腦，透過理論和紮實的基礎架構，由淺入深引發你對科學的想像，在實驗中思考，進而培養解決問題的能力。身處AI時代，當然也要學習如何與AI共同協作，「未來構想者：AI創生」帶領小朋友認識生成式AI的原理和應用，培養資訊科技與AI素養，擁抱瞬息萬變的數位時代。

針對小六升國一的大孩子，6月下旬就進入暑假，「師大小大師」也為量身打造準國中生限定的6月營隊，包括：「Let's Talk Quality 自然提問 從容表達」、「時尚玩咖—未來菁英生活體驗營」、「全腦開發之心智圖法—青少年創意學習活力營」、零基礎也可參加的「麥塊傳說殿堂」等，讓青春假期不留白！

除上述營隊外，「師大小大師」還有藝術創作、手作編織拼布、夏日音樂派對、安妞韓語、iPad插畫、忍者學校、小小攝影師、小小神射手、烘焙小大師、智高積木、程式設計等各式課程，5 月 8 日 (三) 前，10 人 (含) 以上團體報名享有學費 75 折優惠，其他更多資訊歡迎民眾踴躍上官網查詢。

「師大小大師/兒童」系列課程>>https://reurl.cc/lgEO2j

「師大漾大師/國高中」系列課程>>https://reurl.cc/13nWWQ