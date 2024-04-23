台日大學聯盟簽約 「日積電」後雙邊教育合作更關鍵

我國「國家重點領域國際合作聯盟」與日本「九州沖繩開放大學聯盟」於4月22日在福岡舉行合作備忘錄簽約儀式，我方12所學校代表、九州沖繩開放大學聯盟11所日方學校校長、副校長齊聚一堂。教育部表示，在日本與台積電合作成立日積電後，雙方教育合作更顯關鍵，今年起將規劃每年補助5000萬元，推動台日聯盟雙方師生交換等項目。

教育部政務次長劉孟奇致詞時，感謝九州大學校長石橋達朗與台大校長陳文章於短期內促成此次簽約與論壇，歷來台日特別在高等教育領域合作更為密切，隨著雙方貿易與投資關係的加強，特別是在日本與台積電合作成立日積電後，深化雙方的教育合作更顯關鍵，未來我們將可透過國家重點領域國際合作聯盟及九州沖繩開放大學聯盟強化學生交流和研究合作。

教育部自2024年起至2028年，也規畫於每年補助5000萬元推動台日聯盟雙方進行學生與教師交換、雙聯學位、移地研究、跨國合作研究、短期課程、企業實習、國際產學合作與華語教育等項目。

簽約儀式後舉行的台日高等教育論壇，由雙方大學聯盟各自介紹彼此特色及人才培育現況，九州大學副校長荒殿誠介紹九州沖繩開放大學聯盟成立背景、成員與現況，台大研發長吳忠幟介紹聯盟成員、國際合作現況與聯盟運作機制，並邀請特聘教授蘇慧貞、九州大學教授井上弘士進行專題演講。

目前我國「國家重點領域國際合作聯盟」已與美國伊利諾大學系統、德州農工大學系統、德州大學系統及捷克14所大學聯盟簽署合作備忘錄。教育部表示，台日雙方透過本次簽約為雙邊高等教育的合作展開新頁，未來雙邊在各領域的教學、研究與人才循環合作將建立更密切的聯結。